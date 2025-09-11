Suscribirse

Estados Unidos

Prepárese para mirar por la ventanilla: esta aerolínea en Estados Unidos lo obligará a volar ‘desconectado’

El modo avión ya no será opcional: celulares, tablets y laptops quedarán guardados.

Redacción Mundo
11 de septiembre de 2025, 2:50 p. m.
EE.UU.
Un avión está listo para aterrizar | Foto: Getty Images/iStockphoto

Si es de los que no suelta el celular ni siquiera cuando está viajando, esta noticia lo va a afectar, ya que una importante aerolínea anunció que a partir del 1 de octubre prohibirá el uso de dispositivos electrónicos durante todo el vuelo.

Se trata de Emirates, una compañía que no solo busca recuperar la experiencia de viajar, sino que por razones de seguridad ha decidido implementar esta drástica medida.

Contexto: Esta aerolínea estadounidense de bajo costo ampliará su cobertura y conectará a múltiples destinos con promociones desde los 19 dólares

Las razones por las que Emirates no dejará usar el celular en sus vuelos

No solo serán los celulares los que no se podrán usar durante los vuelos, pues la medida también incluye todos los dispositivos que usen bancos de energía.

Es así como las tablets y los laptops también tendrán que estar apagados o en el ‘modo avión’.

Emirates confirmó la nueva regla tras una revisión de seguridad sobre el riesgo de incendios de baterías. De acuerdo a lo que ha manifestado la compañía, el uso de estas baterías, tanto internas como externas, ha ocasionado varios incidentes en los aviones de la empresa.

“En los últimos años, se ha producido un aumento significativo en el uso de baterías externas por parte de los clientes, lo que ha provocado un aumento en el número de incidentes relacionados con baterías de litio a bordo de los vuelos en toda la industria aeronáutica”, afirmó un portavoz de Emirates en The Sun.

La aerolínea aclaró que los pasajeros podrán seguir llevando este tipo de dispositivos (baterías externas) a bordo, pero no podrán usarlos para cargar dispositivos, ni conectarlos a la corriente del avión.

Por otra parte, los viajeros deben guardar el dispositivo en el bolsillo del asiento o en una bolsa debajo de la silla, no en el compartimento superior de la cabina.

Para algunos expertos en el tema de seguridad aérea, las baterías de iones de litio o de polímero de litio pueden sobrecalentarse si se sobrecargan, lo que puede producir una fuga térmica que puede causar un incendio.

Emirates dijo que las nuevas reglas facilitarán que la tripulación de cabina acceda y retire rápidamente un banco de energía si se sobrecalienta.

Además, agregó que la seguridad es una “piedra angular” de sus operaciones y que los cambios ayudarían a mantener seguros tanto a los pasajeros como al personal.

Una de las configuraciones que más drena la batería es “Buscar dispositivos cercanos”, activa de forma predeterminada.
Emirates prohíbe recargar los dispositivos en sus aviones a partir del mes de octubre. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Las 6 nuevas reglas de Emirates para los dispositivos ‘power bank’

Por otra parte, la aerolínea también anunció que implementará otras normas como:

  • Los clientes de Emirates solo pueden llevar un banco de energía con una capacidad inferior a 100 vatios hora.
  • No se pueden usar bancos de energía para cargar ningún dispositivo personal mientras se está a bordo.
  • Los bancos de energía no están permitidos en el equipaje facturado.
  • Las baterías no pueden colocarse en el compartimento superior del avión
  • Todos los bancos de energía deben tener disponible información sobre la capacidad nominal.
  • Está prohibido cargar una batería de energía utilizando la fuente de alimentación del avión.
Contexto: Las ‘maletas inteligentes’ que están revolucionando la experiencia de viaje en Estados Unidos

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Clasificación general de la Vuelta a España 2025: Vingegaard perdió tiempo en la etapa 18

2. Egan Bernal vuelve a celebrar en la Vuelta a España 2025: Ineos Grenadiers dominó la etapa 18

3. Tragedia en Aguachica: muere niña que iba en una moto con su papá tras choque con un camión

4. Nueva prohibición en Florida: bañistas ya no podrán entrar al agua en una de sus playas más famosas por seguridad

5. “Ataque”: Gustavo Petro defendió a su ministro Edwin Palma pese a tormenta por presuntas irregularidades con facturas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados Unidosaerolíneawi-fiCelular

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.