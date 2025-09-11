Prepárese para mirar por la ventanilla: esta aerolínea en Estados Unidos lo obligará a volar ‘desconectado’

Si es de los que no suelta el celular ni siquiera cuando está viajando, esta noticia lo va a afectar, ya que una importante aerolínea anunció que a partir del 1 de octubre prohibirá el uso de dispositivos electrónicos durante todo el vuelo.

Se trata de Emirates, una compañía que no solo busca recuperar la experiencia de viajar, sino que por razones de seguridad ha decidido implementar esta drástica medida.

Las razones por las que Emirates no dejará usar el celular en sus vuelos

No solo serán los celulares los que no se podrán usar durante los vuelos, pues la medida también incluye todos los dispositivos que usen bancos de energía.

Es así como las tablets y los laptops también tendrán que estar apagados o en el ‘modo avión’.

Emirates confirmó la nueva regla tras una revisión de seguridad sobre el riesgo de incendios de baterías. De acuerdo a lo que ha manifestado la compañía, el uso de estas baterías, tanto internas como externas, ha ocasionado varios incidentes en los aviones de la empresa.

“En los últimos años, se ha producido un aumento significativo en el uso de baterías externas por parte de los clientes, lo que ha provocado un aumento en el número de incidentes relacionados con baterías de litio a bordo de los vuelos en toda la industria aeronáutica”, afirmó un portavoz de Emirates en The Sun.

La aerolínea aclaró que los pasajeros podrán seguir llevando este tipo de dispositivos (baterías externas) a bordo, pero no podrán usarlos para cargar dispositivos, ni conectarlos a la corriente del avión.

Por otra parte, los viajeros deben guardar el dispositivo en el bolsillo del asiento o en una bolsa debajo de la silla, no en el compartimento superior de la cabina.

Para algunos expertos en el tema de seguridad aérea, las baterías de iones de litio o de polímero de litio pueden sobrecalentarse si se sobrecargan, lo que puede producir una fuga térmica que puede causar un incendio.

Emirates dijo que las nuevas reglas facilitarán que la tripulación de cabina acceda y retire rápidamente un banco de energía si se sobrecalienta.

Además, agregó que la seguridad es una “piedra angular” de sus operaciones y que los cambios ayudarían a mantener seguros tanto a los pasajeros como al personal.

Emirates prohíbe recargar los dispositivos en sus aviones a partir del mes de octubre. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

Las 6 nuevas reglas de Emirates para los dispositivos ‘power bank’

Por otra parte, la aerolínea también anunció que implementará otras normas como: