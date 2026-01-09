El uso de armas por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado controversia tras recientes operativos y episodios fatales.

Sin embargo, más allá del debate político, la legislación federal de Estados Unidos sí contempla esta facultad, aunque bajo condiciones precisas que buscan evitar abusos y garantizar el respeto a los derechos constitucionales.

La ley federal que autoriza a ICE a portar armas

El Código de EE. UU. en el título 8, sección 1357, norma básica sobre los poderes de oficiales de inmigración, autoriza expresamente que los oficiales federales designados puedan portar armas y usar fuerza, incluida fuerza letal, en el ejercicio de sus funciones.

Pero ese poder no está exento de requisitos legales: solo se aplica a agentes que han sido designados y capacitados bajo reglamentos oficiales, y solo en circunstancias bien definidas por la ley.

Los reglamentos derivados de esa ley, detallan quiénes dentro de ICE pueden llevar armas y bajo qué estándares se puede usar fuerza, incluyendo la fuerza letal:

Solo agentes capacitados, como special agents , oficiales de deportación y otros funcionarios operativos específicos, tienen autorización para portar y usar armas.

tienen autorización para portar y usar armas. El uso de fuerza letal solo es legal cuando el agente tiene “razones objetivas para creer que existe un peligro inminente de muerte o lesión grave”, un estándar que replica la protección constitucional del Cuarto Enmienda contra fuerza excesiva.

Es decir, no cualquier empleado de ICE puede ir armado, y el uso de fuerza letal no es un “permiso general” sino una herramienta legal sujeta a condiciones específicas.

El uso de armas de fuego está autorizado por ley federal únicamente ante una amenaza inminente, según los estándares del Departamento de Seguridad Nacional. Foto: Getty Images / Draguta Constantinescu / 500px

Las políticas internas limitan y supervisan ese uso

Más allá de las leyes federales, ICE tiene directivas internas, como su Directive 19009.3 sobre armas y uso de fuerza, que establecen procedimientos detallados de entrenamiento, autorización y supervisión para portar y usar armas.

Estas directivas operativas no solo determinan cómo se debe comportar un agente armado, sino también qué debe reportarse después de un incidente con arma de fuego y qué procesos de revisión interna aplican. Son parte de cómo la agencia implementa el marco legal federal, no un poder separado.

Este enfoque legal y técnico contrasta con interpretaciones simplistas que circulan en redes o titulares sensacionalistas: la ley no dice “agentes ICE pueden disparar cuando quieran”, sino que instituye una autoridad condicionada y regulada.

Aunque la normativa federal reconoce la autoridad legal para portar armas, no da carta blanca para cualquier uso de la fuerza.

El estándar de “fuerza objetivamente razonable” proviene de la jurisprudencia constitucional y limita legalmente cuándo los agentes pueden emplear fuerza letal, o sea, solo cuando existe un peligro inmediato de muerte o lesión grave, no simplemente para detener o arrestar.

Ese punto se vuelve clave en casos recientes, como la controvertida muerte de una mujer en Minneapolis a manos de un agente de ICE, un suceso que ha reavivado el debate sobre si la fuerza letal aplicada fue legalmente justificable o si excedió lo permitido incluso bajo las políticas internas del DHS.

Organismos de derechos civiles y autoridades locales han planteado que disparar contra un vehículo en movimiento, aunque alegando defensa propia, no siempre cumple con los estándares establecidos por el DHS y la Constitución.

Además, aunque la ley federal da autoridad a ICE, las fiscalías estatales pueden intentar procesar a agentes por homicidio u otros delitos si creen que se excedió legalmente en el uso de la fuerza. Esto ha generado conflictos jurisdiccionales complejos en varios estados.