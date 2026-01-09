Estados Unidos

Lo que dice realmente la ley de EE. UU. sobre el uso de armas por parte de agentes de ICE: ¿es legal?

El marco legal federal autoriza a oficiales de inmigración a portar y usar armas, pero impone límites estrictos sobre cuándo y cómo puede emplearse la fuerza letal.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

9 de enero de 2026, 4:39 p. m.
La legislación federal permite el uso de armas solo bajo estándares estrictos de necesidad y proporcionalidad.
La legislación federal permite el uso de armas solo bajo estándares estrictos de necesidad y proporcionalidad. Foto: Composición Semana/ Getty Images

El uso de armas por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha generado controversia tras recientes operativos y episodios fatales.

Sin embargo, más allá del debate político, la legislación federal de Estados Unidos sí contempla esta facultad, aunque bajo condiciones precisas que buscan evitar abusos y garantizar el respeto a los derechos constitucionales.

Indignación en Estados Unidos: se esperan protestas por la muerte de la mujer que fue atacada por agente del ICE

La ley federal que autoriza a ICE a portar armas

El Código de EE. UU. en el título 8, sección 1357, norma básica sobre los poderes de oficiales de inmigración, autoriza expresamente que los oficiales federales designados puedan portar armas y usar fuerza, incluida fuerza letal, en el ejercicio de sus funciones.

Pero ese poder no está exento de requisitos legales: solo se aplica a agentes que han sido designados y capacitados bajo reglamentos oficiales, y solo en circunstancias bien definidas por la ley.

Noticias Estados Unidos

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

Noticias Estados Unidos

Tiroteo en Portland: Agentes de la Patrulla Fronteriza hirieron a bala a pareja de venezolanos

Noticias Estados Unidos

Trump defiende a agente del ICE tras tiroteo en Minneapolis y desata choque con autoridades locales

Noticias Estados Unidos

Donald Trump descarta un segundo ataque a Venezuela tras liberación de presos políticos

Deportes

Luka Dončić, de los Lakers, no pudo superar a su rival sin LeBron James: resumen de la última fecha de la NBA

Noticias Estados Unidos

“Me interesa verla”: Trump confirma encuentro con María Corina Machado la próxima semana

Noticias Estados Unidos

Trump asegura que “empezará ahora a atacar por tierra” a los grupos narco tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Mundo

Caos en juicio contra Nicolás Maduro en Estados Unidos. Abogado se presentó a defender al dictador sin autorización

Mundo

John McNamara, encargado de negocios de EE. UU. en Colombia, está en Venezuela

Mundo

¿Qué pasará con los venezolanos en Estados Unidos tras la caída de Maduro? Así es el análisis de The Economist

Los reglamentos derivados de esa ley, detallan quiénes dentro de ICE pueden llevar armas y bajo qué estándares se puede usar fuerza, incluyendo la fuerza letal:

  • Solo agentes capacitados, como special agents, oficiales de deportación y otros funcionarios operativos específicos, tienen autorización para portar y usar armas.
  • El uso de fuerza letal solo es legal cuando el agente tiene “razones objetivas para creer que existe un peligro inminente de muerte o lesión grave”, un estándar que replica la protección constitucional del Cuarto Enmienda contra fuerza excesiva.

Es decir, no cualquier empleado de ICE puede ir armado, y el uso de fuerza letal no es un “permiso general” sino una herramienta legal sujeta a condiciones específicas.

El sospechoso fue capturado por las autoridades
El uso de armas de fuego está autorizado por ley federal únicamente ante una amenaza inminente, según los estándares del Departamento de Seguridad Nacional. Foto: Getty Images / Draguta Constantinescu / 500px

Las políticas internas limitan y supervisan ese uso

Más allá de las leyes federales, ICE tiene directivas internas, como su Directive 19009.3 sobre armas y uso de fuerza, que establecen procedimientos detallados de entrenamiento, autorización y supervisión para portar y usar armas.

Estas directivas operativas no solo determinan cómo se debe comportar un agente armado, sino también qué debe reportarse después de un incidente con arma de fuego y qué procesos de revisión interna aplican. Son parte de cómo la agencia implementa el marco legal federal, no un poder separado.

Este enfoque legal y técnico contrasta con interpretaciones simplistas que circulan en redes o titulares sensacionalistas: la ley no dice “agentes ICE pueden disparar cuando quieran”, sino que instituye una autoridad condicionada y regulada.

Aunque la normativa federal reconoce la autoridad legal para portar armas, no da carta blanca para cualquier uso de la fuerza.

El estándar de “fuerza objetivamente razonable” proviene de la jurisprudencia constitucional y limita legalmente cuándo los agentes pueden emplear fuerza letal, o sea, solo cuando existe un peligro inmediato de muerte o lesión grave, no simplemente para detener o arrestar.

Ese punto se vuelve clave en casos recientes, como la controvertida muerte de una mujer en Minneapolis a manos de un agente de ICE, un suceso que ha reavivado el debate sobre si la fuerza letal aplicada fue legalmente justificable o si excedió lo permitido incluso bajo las políticas internas del DHS.

Trump defiende a agente del ICE tras tiroteo en Minneapolis y desata choque con autoridades locales

Organismos de derechos civiles y autoridades locales han planteado que disparar contra un vehículo en movimiento, aunque alegando defensa propia, no siempre cumple con los estándares establecidos por el DHS y la Constitución.

Además, aunque la ley federal da autoridad a ICE, las fiscalías estatales pueden intentar procesar a agentes por homicidio u otros delitos si creen que se excedió legalmente en el uso de la fuerza. Esto ha generado conflictos jurisdiccionales complejos en varios estados.

Más de Noticias Estados Unidos

La legislación federal permite el uso de armas solo bajo estándares estrictos de necesidad y proporcionalidad.

Lo que dice realmente la ley de EE. UU. sobre el uso de armas por parte de agentes de ICE: ¿es legal?

A partir del 1 de octubre de 2025, solicitar la visa americana en Colombia será más costoso.

Cambios en visas de trabajo H-2B en EE. UU. podrían afectar a miles de personas que busquen laborar temporalmente

x

Tiroteo en Portland: Agentes de la Patrulla Fronteriza hirieron a bala a pareja de venezolanos

x

Trump defiende a agente del ICE tras tiroteo en Minneapolis y desata choque con autoridades locales

Donald Trump aseguró que atacará los carteles de la droga de México.

Donald Trump descarta un segundo ataque a Venezuela tras liberación de presos políticos

EL SEGUNDO, CALIFORNIA - SEPTEMBER 29: LeBron James #23 of the Los Angeles Lakers and Luka Doncic #77 pose for photos during Los Angeles Lakers Media Day at UCLA Health Training Center on September 29, 2025 in El Segundo, California. NOTE TO USER: User expressly acknowledges and agrees that, by downloading and or using this photograph, User is consenting to the terms and conditions of the Getty Images License Agreement. (Photo by Ronald Martinez/Getty Images)

Luka Dončić, de los Lakers, no pudo superar a su rival sin LeBron James: resumen de la última fecha de la NBA

María Corina Machado y Donald Trump.

“Me interesa verla”: Trump confirma encuentro con María Corina Machado la próxima semana

El presidente Donald Trump habla con los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes durante su retiro político anual, el martes 6 de enero de 2026, en Washington

Trump asegura que “empezará ahora a atacar por tierra” a los grupos narco tras la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

Carlos Gimenez le envió un mensaje a los marines estadounidenses

“Esta votación no detendrá nuestra misión en Venezuela”: congresista de EE. UU. se opone al freno de los legisladores para Trump

Así está afuera de El Helicoide tras el anuncio de la liberación de presos políticos en Venezuela.

Régimen chavista prometió la liberación de numerosos presos políticos y hasta el momento solo van seis

Noticias Destacadas