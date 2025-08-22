Los hallazgos más insólitos que ha interceptado la TSA en los aeropuertos de Estados Unidos

Aunque las normas referentes a los artículos que los viajeros pueden llevar en sus vuelos son muy claras, no falta quienes piensan que pueden camuflar ciertos elementos, sin que las autoridades se percaten.

Es entonces cuando la creatividad de los pasajeros sale a flote, por lo que los agentes de la TSA tienen que estar alertas y hacer sus mejores capturas para evitar que ingresen elementos prohibidos o que pongan en juego la seguridad de los aeropuertos y vuelos.

Los elementos más inusuales que la TSA ha encontrado en los aeropuertos de Estados Unidos

Según la lista que publica anualmente la TSA, estos fueron algunos de los mejores descubrimientos hechos por las autoridades:

Un arma oculta en un cochecito de bebé; un artefacto explosivo simulado pegado a un walkie-talkie en El Paso; dos serpientes vivas escondidas en los pantalones de un pasajero en Miami, son algunos de los objetos extraños que encabezan la lista.

Las drogas y las armas siguen siendo un tema que se repite con constancia en los aeropuertos de Estados Unidos.

Así, metanfetaminas dentro de unas muletas, en Portsmouth, y una pistola envuelta en papel de aluminio dentro de una tetera en Portland, fueron algunos de los hallazgos curiosos que han detectado las autoridades del TSA.

También se encontró un cigarrillo electrónico escondido en un tubo de pasta dental en Chicago Midwal; un cuchillo metido en un zapato en Newport News y Marihuana escondida en un frasco de Mantequilla de maní en Asheville, tal y como se registra en un artículo de CBS News.

Uno de los casos que más destacó la TSA por su inusual creatividad, fue el hallazgo de partes de un arma desarmada, mezclada con piezas plásticas en una caja de Lego de Black Panther.

Dentro de la lista de objetos inusuales, no puede faltar la incautación de granadas, que han despertado en más de una ocasión las alarmas de las autoridades de la terminal aérea.

Vale la pena aclarar que el temor de la presencia de armas en los puntos de seguridad de las terminales aéreas, es un tema que sigue siendo recurrente.

De acuerdo a lo que dice el portal TAS.gov, aunque el porcentaje ha bajado, aún continúa siendo una señal de alarma y muchos son los que todavía se atreven a desafiar las reglas de seguridad de los aeropuertos.

Cada año los agentes de la TSA descubren todo tipo de objetos insólitos camuflados en los equipajes de los viajeros en Estados Unidos. | Foto: Getty Images

Elementos extraños, pero que sí son permitidos por la TSA

No todo lo que es extraño, tiene que ser ilegal. Hay artículos que aunque parezcan fueran de lo común, la TSA permite que sean transportados sin ningún problema.

Es así como los lightsabers (de juguete), arma icónica del universo de Star Wars, pueden ir en el equipaje de mano o facturado, y las langostas vivas en contenedores transparentes a prueba de derrames, conforme a lo registrado en la página oficial de la TSA.

Tenga en cuenta que llevar artículos prohibidos en su equipaje le puede acarrear sanciones significativas.

Es así como la Administración de Seguridad en el Transporte le puede imponer multas has por 14.950 dólares por violación a las normas establecidas.

Además, si lleva un arma de fuego a un punto de control, puede perder la elegibilidad de TSA PreCheck por hasta cinco años. El caso se torna más grave, en caso de que el arma esté cargada.