Los mejores trabajos en EE. UU. sin necesidad de un título universitario y con salarios de más de 50.000 dólares

Gran parte de los estadounidenses no cursan una carrera universitaria, por lo que hay múltiples opciones laborales en el país.

Redacción Mundo
1 de octubre de 2025, 11:43 p. m.
Los trabajos tienen bajo riesgo de ser reemplazados por la inteligencia artificial. | Foto: adobestock

Pese a que la mayoría de los recién graduados del bachillerato entran de inmediato a cursar una carrera profesional, o un estudio avanzado, dependiendo de los gustos personales y el futuro que proyecten, gran cantidad de los jóvenes estadounidenses optan por no estudiar una carrera.

Por lo que en el país norteamericano hay cientos de opciones laborales para las personas que no entraron a la universidad.

De acuerdo con el grupo de investigación de datos y estadísticas sobre el sistema educativo de Estados Unidos, Iniciativa de Datos Educativos, tan solo el 25,9 % de ciudadanos entre 20 y 24 años son graduados de la universidad, según cifras recopiladas entre 1993 y 2023. Mientras que casi el 30 % de los mayores de 25 años optan por no ingresar a la universidad.

Las personas sin título universitario pueden presentarse a decenas de trabajos sin aquel requisito. | Foto: Agencia 123rf

Por lo tanto, un informe del servicio de redacción de hojas de vida, Resume Now, organizó 13 trabajos en los que hay un buen salario para las personas y la posibilidad de estabilidad a futuro en el empleo, y que además no solicitan un título universitario.

Al tiempo, son empleos que probablemente no sean reemplazados pronto por la inteligencia artificial (IA).

En cuando a los trabajos que cuentan con el menor riesgo de que requieran el uso de IA en un futuro se encuentra: inspectores y especialistas en prevención de incendios forestales, donde las personas estarán encargadas de evaluar los riesgos de incendios, investigar las causas de los desastres e implementar rutas de prevención. El salario minino para este trabajo ronda los 71.420 dólares al año.

Los empleos requieren de personal, por lo que son difícil de reemplazar con una máquina. | Foto: 123rf

Algunas aerolíneas de Estados Unidos suelen contratar auxiliares de vuelo sin títulos profesionales, pese a que deben contar con la preparación adecuada para asumir el rol. El salario es de aproximadamente 68.370 dólares, según los detalles de Resume Now.

Las personas también pueden aspirar a gerentes de alojamiento, donde estará a cargo de las operaciones de hoteles y servicios hostales, gestionar el personal hotelero y velar por los huéspedes. El salario promedio es de 65.360 dólares.

También hay opciones para fontaneros y para instalaciones de tuberías. Estos trabajadores podrían ganar al año alrededor de 61.590 dólares.

Otros puestos para no universitarios son el sector de mecánica de maquinaria industrial, a pesar de que deben tener conocimiento básico sobre mantenimiento de sistemas mecánicos en lugares industriales. En este, las personas podrían recibir anualmente 61.170 dólares.

Poco más del 20 % de la población joven de EE. UU. se gradúa de la universidad. | Foto: Getty Images

Los chefs o jefes de cocina tampoco requieren de un título profesional obligatorio, el promedio del salario al año es de 58.920 dólares.

Siguiendo, existen otras opciones que tienen un riesgo moderado de ser reemplazados por la IA en un futuro. Esos son: trabajadores de mantenimiento o maquinaria, especialmente en las labores rutinarias y de supervisión, que podría hacerlo más ágil una máquina. No obstante, el salario anual radica en unos 61.170 dólares.

Los agentes de ventas de seguros, los supervisores de manipulación de carga de aeronaves e instaladores de sistemas de seguridad y alarmas también podrían ser reemplazados por la tecnología aunque, hasta el momento, son puestos laborales con sueldos de más de 50.000 dólares al año y que no solicitan un título de universidad.

