Cada vez son más los estadounidenses que optan por buscar empleos remotos, ya sea para laborar tiempo completo o por medio tiempo.

Uno de los principales motivos por los cuales esta opción de trabajo ha tomado más fuerza, es porque combina ingresos competitivos con flexibilidad, lo que le permite al trabajador tener un espacio laboral mucho más adaptable a sus necesidades personales.

¿Por qué crece la búsqueda de trabajos remotos en EE. UU.?

Aunque para algunos trabajar de forma remota puede resultar más cómodo que desplazarse hacia un sitio de trabajo, esta no es la única razón por la cual cada vez son más las personas que buscan esta alternativa laboral.

Hay factores económicos, sociales y tecnológicos que influyen en la búsqueda de un desempeñar trabajos sin tener que desplazarse de su casa.

Entre las principales razones se destacan:

Flexibilidad horaria: para muchas personas el poder trabajar y cumplir con las responsabilidades de una casa o de un proyecto personal, se hace mucho más fácil a través de trabajos remotos de medio tiempo.

Ahorro de costos: trabajar de manera remota representa un ahorro para las personas, ya que no tendrán que pensar en desplazamientos ni en comidas fuera de casa.

Mejor calidad de vida: trabajar desde casa reduce el estrés de los desplazamientos y permite dedicar más tiempo al cuidado personal o a la familia.

Oportunidades laborales más amplias: este tipo de empleos permiten aplicar a puestos en diferentes estados o incluso en otros países sin necesidad de mudarse.

Conciliación familiar: en hogares con hijos pequeños o adultos mayores a cargo, el teletrabajo se convierte en una alternativa que permite desarrollar labores sin descuidar la vida familiar.

Evolución del mercado: a partir de la pandemia, cada vez son más las empresas que han adoptado este tipo de trabajo de manera oficial.

Cambio de cultura: expertos de Forbes sostienen que el trabajo remoto hace parte de una transición que responde a un cambio cultural, en donde se prioriza el balance entre un trabajo y la vida personal.

FlexJobs indicó que Educación, servicio al cliente y comunicaciones son algunas de las mayores tendencias en el mercado laboral remoto de medio tiempo | Foto: Stock

El top de los trabajos remotos de medio tiempo en Estados Unidos

El informe de FlexJobs compartido exclusivamente con Forbes, recopiló datos entre enero y julio de 2025.

Dicho trabajo se basó en la identificación de los roles con mayor volumen de ofertas remotas de medio tiempo solicitadas.

Los más destacados fueron los siguientes:

Enfermero.

Redactor publicitario ( copywriter ).

). Especialista en marketing.

Traductor.

Diseñador gráfico.

Editor de video.

Terapeuta con licencia.

Consultor de carrera

Asistente administrativo

Representante de servicio al cliente

El análisis también identificó los sectores que concentran la mayor cantidad de oportunidades en esta modalidad.

Entre ellos se encuentran: educación y capacitación, salud, gestión de proyectos, servicio al cliente, administración, comunicaciones, salud mental, informática y TI, marketing y bilingüismo.

La forma de trabajo remoto ha creado una nueva forma de cultura en donde se ha cambiado la forma de mirar las responsabilidades laborales.