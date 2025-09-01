Powerball, la popular lotería estadounidense con presencia en más de 40 estados del país norteamericano, incluso a nivel internacional, sigue acumulando su botín más grande.

El acumulado del premio mayor está en 1.10 mil millones de dólares, ubicándose en uno de los lotes con mayor cuantía en la historia de Powerball.

Para reclamo en efectivo, la suma está en 498.4 millones de dólares, ya con los respectivos impuestos descontados y con entrega inmediata.

El premio mayor se entrega a través de una consignación por cuotas durante 29 años, llegando a ser más dinero, ya que se suman los intereses de ese tiempo.

Los números ganadores del sorteo del sábado 30 de agosto fueron 3 - 18 - 22 - 27 - 33 y la balota roja 17.

Es posible adquirir boletos de forma electrónica | Foto: Getty Images

Además, se activó la opción Power Play, con un multiplicador de 3X, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad.

Hubo tres ganadores del pareja 5 + Power Play por 2 millones de dólares en los estados de Colorado, Indiana y New Hampshire.

Por su parte, se reportaron nueve ganadores de $ 1 millón repartidos en los estados de Florida, Illinois, Connecticout, Massachusetts, Pensilvania, y cuatro de estos en California.

Para reclamar estos premios, se puede acercar a una oficina autorizada de Powerball en el estado donde realizó la compra del boleto, que preferiblemente debe marcar en la parte posterior.

Solo debe llevar dicho soporte y una identificación.

Cualquier persona en Estados Unidos puede participar en la lotería y ser ganador de esta, incluso si es una persona extranjera con su estatus migratorio irregular.

Además, es posible jugar estando afuera del país norteamericano.

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m., hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional.