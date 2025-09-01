Suscribirse

Estados Unidos

Lunes 1 de septiembre: confirme los resultados del Powerball en el último sorteo; hubo varios ganadores de premios millonarios

Hubo nueve ganadores de 1 millón de dólares en diferentes estados.

Redacción Mundo
1 de septiembre de 2025, 3:28 p. m.
x
Powerball, los boletos se pueden adquirir en diferentes sucursales | Foto: Getty Images

Powerball, la popular lotería estadounidense con presencia en más de 40 estados del país norteamericano, incluso a nivel internacional, sigue acumulando su botín más grande.

El acumulado del premio mayor está en 1.10 mil millones de dólares, ubicándose en uno de los lotes con mayor cuantía en la historia de Powerball.

Para reclamo en efectivo, la suma está en 498.4 millones de dólares, ya con los respectivos impuestos descontados y con entrega inmediata.

El premio mayor se entrega a través de una consignación por cuotas durante 29 años, llegando a ser más dinero, ya que se suman los intereses de ese tiempo.

Los números ganadores del sorteo del sábado 30 de agosto fueron 3 - 18 - 22 - 27 - 33 y la balota roja 17.

Ranking de los 10 lugares con más ganadores de lotería en Nueva York
Es posible adquirir boletos de forma electrónica | Foto: Getty Images

Además, se activó la opción Power Play, con un multiplicador de 3X, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad.

Hubo tres ganadores del pareja 5 + Power Play por 2 millones de dólares en los estados de Colorado, Indiana y New Hampshire.

Por su parte, se reportaron nueve ganadores de $ 1 millón repartidos en los estados de Florida, Illinois, Connecticout, Massachusetts, Pensilvania, y cuatro de estos en California.

Para reclamar estos premios, se puede acercar a una oficina autorizada de Powerball en el estado donde realizó la compra del boleto, que preferiblemente debe marcar en la parte posterior.

Solo debe llevar dicho soporte y una identificación.

Cualquier persona en Estados Unidos puede participar en la lotería y ser ganador de esta, incluso si es una persona extranjera con su estatus migratorio irregular.

Además, es posible jugar estando afuera del país norteamericano.

Contexto: ¿Qué pasa si gano Powerball desde México?

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m., hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional.

Cada boleto tiene un costo base de 2 dólares, aunque quienes quieran activar la opción Power Play deben pagar 1 dólar adicional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Pico y placa en Cali: así rotará la medida este martes, 2 de septiembre

2. América de Cali ya le tiene reemplazo a Raimondi: se conoció el nuevo técnico que llegaría

3. ¿Cuál es la historia del Labor Day? 5 datos que debe saber

4. Vladimir Padrino López lanzó duras amenazas a Estados Unidos: “Estamos preparados para responder a cualquier circunstancia”

5. ¿Pago doble en ‘Labor Day’? Esto dice la ley en California para este feriado en el 2025

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosPowerballLoteríapremio mayor

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.