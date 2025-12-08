Más de 200.000 cargadores portátiles comercializados en línea en Estados Unidos —específicamente el modelo BI-B41 de INIU— fueron retirados del mercado por riesgo de incendio, luego de que las autoridades registraran al menos 11 incidentes de sobrecalentamiento.

El hecho dejó daños materiales por cerca de 380.000 dólares y tres personas resultaron con lesiones leves por quemaduras.

La medida busca prevenir riesgos asociados a las baterías de iones de litio y evitar nuevos accidentes entre los consumidores.

¿Cuáles fueron las baterías externas afectadas?

Según informó la CPSC, el retiro afecta específicamente a los bancos de energía portátiles INIU BI-B41 de 10.000 mAh, vendidos entre agosto de 2021 y abril de 2022.

Los dispositivos, fabricados por Shenzhen Topstar Industry Co., Ltd. (China) y distribuidos por INIU desde Seattle (Washington), estaban disponibles en versiones con carcasa negra o azul, con un diseño identificable por el logotipo de INIU y una luz LED en forma de huella en la parte frontal, según recogió Infobae.

El llamado de retiro incluye únicamente aquellos bancos cuyos números de serie correspondan a 000G21, 000H21, 000I21 o 000L21.

La decisión se tomó tras al menos 15 reportes internos de sobrecalentamiento, que derivaron en 11 incendios con pérdidas materiales y tres casos de quemaduras leves en usuarios, lo que llevó a las autoridades a advertir sobre el riesgo de fuego y explosión.

La CPSC recomienda a quienes posean uno de estos dispositivos:

Dejar de usarlo de inmediato.

Verificar el número de serie contra los listados para determinar si su unidad está afectada.

Consultar la página oficial de retirada de INIU para iniciar el trámite de reembolso.

No desechar el banco de energía en la basura común o en contenedores de reciclaje ordinarios, dado el riesgo de ignición. En su lugar, llevarlo a un centro especializado en desechos peligrosos.

Este nuevo retiro se suma a otros recientes impulsados por la CPSC, que han afectado productos similares, como los cargadores portátiles de la marca Anker, también por fallas vinculadas al sobrecalentamiento de baterías de iones de litio.

El modelo INIU BI-B41 fue señalado por fallas que pueden generar chispas, humo y riesgo de quemaduras. | Foto: Getty Images

Implicaciones para los consumidores

La decisión de retirar del mercado miles de cargadores refleja una tendencia creciente de alertas sobre productos electrónicos que utilizan baterías recargables, pero que pueden convertirse en focos peligrosos cuando presentan defectos.

En este caso, el sobrecalentamiento pone en riesgo la seguridad de los usuarios y de los hogares.

Para consumidores, el llamado es mantenerse informados y verificar alertas oficiales antes de seguir usando dispositivos portátiles.