Memorial Day 2025: qué bancos, tiendas y supermercados están abiertos o cerrados este lunes festivo

Este día festivo federal, además de tener un significado patriótico profundo, marca el inicio no oficial del verano y suele estar acompañado de una serie de cierres, cambios en horarios y un aumento en la actividad comercial y turística.

En el sector financiero , la mayoría de los bancos estarán cerrados. Entidades como Bank of America , Wells Fargo , JPMorgan Chase , Citibank y las sucursales de la Reserva Federal no prestarán servicios al público. Del mismo modo, las bolsas de valores de Nueva York (NYSE y Nasdaq) y el mercado de bonos detendrán sus operaciones por el feriado, reanudando la jornada el martes 27 de mayo .

