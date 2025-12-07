Miami planea estrenar en el 2026 una red de taxis aéreos eléctricos, una apuesta ambiciosa que busca convertir minutos de congestión en vuelos de 10 a 20 minutos, conectando la ciudad con sus alrededores de forma más rápida, sustentable y futurista.

Un transporte por los cielos de Miami

Cuando el tráfico invade las avenidas del sur de Florida, la solución para algunos podría estar en mirar por encima de los edificios de la ciudad.

Por eso, la empresa Archer Aviation presentó su plan para desplegar en el área metropolitana de Miami, Florida, una red de taxis aéreos eléctricos que promete cambiar radicalmente la movilidad urbana: vuelos de entre diez y veinte minutos que conecten Miami con Fort Lauderdale, Boca Ratón, West Palm Beach y los principales aeropuertos de la región.

De acuerdo a lo que ha informado Infobae, el corazón de ese proyecto es el vehículo Midnight eVTOL, una aeronave de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL), eléctrica, con capacidad para cuatro pasajeros y un piloto, capaz de alcanzar velocidades de hasta 240 km/h y cubrir distancias de hasta 160 kilómetros.

Archer Aviation, la empresa detrás del desarrollo de los taxis aéreos eléctricos, asegura que manejarlo es tan sencillo como conducir un auto eléctrico, ya que gran parte de los procesos complejos son automatizados, y que su diseño, con hélices, motores y baterías redundantes, apunta a mantener la seguridad incluso en caso de fallas.

Una vista del concepto de movilidad aérea urbana que Miami planea incorporar en los próximos años. | Foto: Getty Images

Un ambicioso proyecto para mejorar la movilidad en Miami

El ambicioso plan depende tanto de regulaciones como de infraestructura: la red requerirá la construcción de “vertipuertos”, plataformas de despegue y aterrizaje, enganchadas a desarrollos inmobiliarios, aeropuertos y espacios ya existentes como estadios o campos de golf que serán adaptados.

Aunque la empresa apunta a lanzar los primeros vuelos en el verano de 2026, los expertos advierten que la operación masiva podría demorar varios años, pues faltan la certificación completa y los acuerdos definitivos de infraestructura.

Si todo marcha según lo planeado, lo que hoy podría ser un trayecto de hasta 90 minutos en hora pico, por carretera, se reducirá a un breve vuelo de pocos minutos, liberando no solo calles, sino que también será la esperanza de un transporte urbano más ágil, eficiente y menos contaminante.

Si el proyecto logra superar los desafíos regulatorios y de infraestructura, Miami podría convertirse en una de las primeras ciudades del mundo en integrar taxis aéreos eléctricos a su sistema de transporte cotidiano.

La apuesta no solo apunta a reducir tiempos de viaje y descongestionar las vías, sino a posicionar a la ciudad como un referente en movilidad sostenible.