Miami, Florida, en alerta por lluvias fuertes el fin de semana: así estará el clima en el estado

El clima en Florida tiene por estos días una combinación entre episodios de lluvia, calor y hasta tormentas eléctricas.

El ambiente del Estado del Sol tendrá una temperatura aproximada de 29° C, menor que las olas de calor de la semana que pasada, donde la sensación térmica llegó a los 34° C.

La razón es que vienen frentes de lluvia desde el atlántico, empujados hacia el Golfo de México y el sur de la Costa Este.

Las mínimas entre viernes y domingo estarán alrededor de los 26° C, así que no habrá un bajón considerable. Sin embargo, a pesar del calor, el fin de semana estará marcado por precipitaciones y tormentas.

Una pareja flota en el manantial Poe en medio de una floración de algas el martes 15 de julio de 2025, en el condado de Alachua, Florida | Foto: Associated Press

La probabilidad de lluvia está entre 50% y 70%, con una humedad del 77%, lo que incluso puede aumentar la sensación de bochorno.

Para el domingo, hay alerta de tormenta eléctrica fuerte sobre las 14:00 hora local, según AccuWeather.

Por su parte, habrá alta nubosidad, por lo que los rayos UV estarán mitigados, aunque por la fuerte humedad es recomendable el uso constante de bloqueador solar.

Por su seguridad, aléjese de los campos abiertos y los árboles, y también de cualquier materia que pueda conducir electricidad en caso de rayos.

Las playas no cuentan con restricción, sin embargo, debe estar atento al estado del mar y sobre todo a la bandera de los guardacostas.

Normalmente, en estas condiciones está la bandera amarilla, que sugiere tener cuidado con el mar.