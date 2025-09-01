Suscribirse

Niño fue grabado mientras recorría peligrosos rieles de un parque: las imágenes muestran el angustiante momento de su rescate

El menor había sido reportado como desaparecido por sus padres minutos antes del incidente.

Redacción Mundo
2 de septiembre de 2025, 2:58 a. m.
pensilvania
Un hombre subió a las vías para rescatar al menor. | Foto: Tomada de redes sociales

Un aterrador video se compartió en redes sociales, el cual muestra a un niño caminar por las vías del monorraíl del parque Hersheypark, ubicado en la ciudad de Hershey, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos.

Un comunicado de los oficiales de la ciudad indicaron que el niño había sido reportado como desaparecido antes de la 5 de la tarde del pasado sábado, luego fue visto por varios transeúntes caminando a metros del suelo, poniendo su vida en riesgo.

Mientras las autoridades emprendieron su búsqueda por la zona, el menor entró a un lugar prohibido del monorraíl, que estaba encerrado con cadenas en la entrada y un torniquete con barricadas para evitar el acceso de las personas.

“El recorrido estaba cerrado y protegido por un cierre con cadena en la entrada y un torniquete con barricadas en la plataforma”, dijo el portavoz de Hersheypark, de acuerdo con un reportaje del medio estadounidense People.

Contexto: Video viral en el US Open: CEO de importante empresa le arrebató gorra a un niño y desató indignación mundial

Allí, el menor estuvo al menos 20 minutos, de acuerdo con los detalles de los agentes de emergencia locales, luego empezó a caminar por la angosta vía, según las especificaciones del parque de atracciones.

Los videos que han circulado por las redes muestran que varias personas intentan guiar al menor a un lugar seguro para que no se cayera al suelo de las vías, a más de dos metros de altura.

Cropped view of a young Hispanic police officer standing outside his patrol car.
Las autoridades estaban buscando al menor por el parque. | Foto: Getty Images

Finalmente, un buen samaritano optó por escalar hasta las altas vías y rescatar al menor que caminaba por allí sin ninguna seguridad. Posteriormente, las autoridades del parque acudieron al lugar y reencontraron al menor con sus padres, alrededor de las 5:30 de la tarde.

Contexto: Advierten a los conductores sobre el peligroso fin de semana del Día del Trabajo en EE. UU.: conozca los riesgos

“Nuestro equipo respondió de inmediato al ser avistado en las vías, y aproximadamente a las 17:28, el niño se reunió sano y salvo con su familia. Resultó ileso”, añadió el representante del parque, según el medio anteriormente mencionado.

Spiraling Roller Coaster
Hace menos de un mes se reportó un fatal accidente en el mismo parque de atracciones. | Foto: Getty Images

“Agradecemos la vigilancia de nuestros visitantes y la rápida respuesta de nuestro equipo, y seguimos comprometidos a mantener los más altos niveles de seguridad para los visitantes en todo Hersheypark”, escribieron las autoridades en el comunicado al respecto.

Hace algunas semanas, en el mismo parque se reportó sobre un menor de 9 años que se ahogó en la piscina de olas del parque de diversiones. En el accidente, el niño perdió la vida.

Tras aquel incidente, la policía de la ciudad llevó a cabo una inspección de seguridad de las instalaciones, de la cual determinaron que el parque cumple con las medidas de seguridad correspondientes, por lo que declararon la muerte del niño como un accidente.

