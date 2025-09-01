Un aterrador video se compartió en redes sociales, el cual muestra a un niño caminar por las vías del monorraíl del parque Hersheypark, ubicado en la ciudad de Hershey, en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos.

Un comunicado de los oficiales de la ciudad indicaron que el niño había sido reportado como desaparecido antes de la 5 de la tarde del pasado sábado, luego fue visto por varios transeúntes caminando a metros del suelo, poniendo su vida en riesgo.

Mientras las autoridades emprendieron su búsqueda por la zona, el menor entró a un lugar prohibido del monorraíl, que estaba encerrado con cadenas en la entrada y un torniquete con barricadas para evitar el acceso de las personas.

This is America at its best! John Samson Is a Hersheypark Hero A young boy got out of onto the Monorail 🚝 and this Gentleman without hesitation Climbed the roof of the simply Chocolate shack! The little boy was discovered Everybody was screaming for him to stop and people were… pic.twitter.com/K5lW7aFdfE — Mr Commonsense (@fopminui) September 1, 2025

“El recorrido estaba cerrado y protegido por un cierre con cadena en la entrada y un torniquete con barricadas en la plataforma”, dijo el portavoz de Hersheypark, de acuerdo con un reportaje del medio estadounidense People.

Allí, el menor estuvo al menos 20 minutos, de acuerdo con los detalles de los agentes de emergencia locales, luego empezó a caminar por la angosta vía, según las especificaciones del parque de atracciones.

Los videos que han circulado por las redes muestran que varias personas intentan guiar al menor a un lugar seguro para que no se cayera al suelo de las vías, a más de dos metros de altura.

Finalmente, un buen samaritano optó por escalar hasta las altas vías y rescatar al menor que caminaba por allí sin ninguna seguridad. Posteriormente, las autoridades del parque acudieron al lugar y reencontraron al menor con sus padres, alrededor de las 5:30 de la tarde.

“Nuestro equipo respondió de inmediato al ser avistado en las vías, y aproximadamente a las 17:28, el niño se reunió sano y salvo con su familia. Resultó ileso”, añadió el representante del parque, según el medio anteriormente mencionado.

“Agradecemos la vigilancia de nuestros visitantes y la rápida respuesta de nuestro equipo, y seguimos comprometidos a mantener los más altos niveles de seguridad para los visitantes en todo Hersheypark”, escribieron las autoridades en el comunicado al respecto.

Hace algunas semanas, en el mismo parque se reportó sobre un menor de 9 años que se ahogó en la piscina de olas del parque de diversiones. En el accidente, el niño perdió la vida.