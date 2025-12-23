Estados Unidos

No paran las redadas contra los inmigrantes en Navidad: la Casa Blanca rechaza la solicitud de los obispos católicos

La carta la enviaron los obispos el lunes 22 de diciembre de 2025.

Camilo Eduardo Velásquez

23 de diciembre de 2025, 9:51 p. m.
Miembros de la comunidad rezan con un residente de un barrio mayoritariamente inmigrante
Miembros de la comunidad rezan con un residente de un barrio mayoritariamente inmigrante Foto: GETTY

Los obispos de Florida enviaron una solicitud, por medio de una carta enviada el lunes 22 de diciembre, a la administración de Donald Trump y al gobernador Ron DeSantis.

En la misiva se solicitó a las autoridades pausar las medidas que combaten la inmigración ilegal, al menos durante los días festivos de Navidad. El arzobispo Thomas Wenski argumentó que estas acciones están afectando a migrantes sin ningún tipo de antecedentes penales.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, se negó a la solicitud de la Iglesia católica, aludiendo a la promesa del presidente Trump de combatir la migración ilegal.

El correo de Jackson, en respuesta a los obispos, decía: “El presidente Trump fue elegido por su promesa al pueblo estadounidense de deportar a los inmigrantes ilegales criminales. Y está cumpliendo esa promesa”.

El arzobispo calificó la solicitud como una muestra de humanidad por parte del gobierno del presidente Trump, una postura que, según afirmó, la negativa de la Casa Blanca ignora.

En sus declaraciones, Wenski aseguró que el enfoque de máxima aplicación afecta a personas que se encuentran en territorio estadounidense para trabajar y que estas medidas lo único que logran es dividir familias.

Carta de Thomas Wenski a la Casa Blanca

Thomas Wenski, arzobispo de EE. UU.
Thomas Wenski se unió al ministerio de "Caballeros en moto" que apoya las necesidades espirituales de los inmigrantes detenidos. Foto: Getty Images

“Un clima de miedo y ansiedad está infectando no sólo al migrante irregular, sino también a los miembros de familias y vecinos que están legalmente en el país“. Las redadas del gobierno estadounidense terminan afectando también a sus connacionales.

En algunos momentos, la comunidad ha solicitado al ICE que se retire de sus vecindarios, a lo que el Departamento de Seguridad responde: ”entreguen a los inmigrantes y nos iremos de sus barrios".

Wenski destacó el aporte de los inmigrantes ilegales a la economía del país norteamericano: “Si preguntas a la gente en la agricultura, preguntas en la industria de servicios, preguntas a la gente en el cuidado de la salud, preguntas a la gente en el campo de la construcción, te dirán que algunos de sus mejores trabajadores son inmigrantes“.

El llamado del arzobispo, quien se ha consolidado como defensor de esta causa, siempre gira en torno a la humanidad y al trato digno de los inmigrantes. Anuncios realizados por él y otros líderes católicos en septiembre criticaron las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.

Durante la carta, Wenski también hizo una solicitud general sobre las políticas migratorias, al afirmar: “La aplicación siempre va a ser parte de cualquier política de inmigración, pero tenemos que racionalizarla y humanizarla”.

Por último, llamó a invitar a orar por los detenidos, al reconocer la situación deshumanizante que enfrentan y apelar a esta práctica cristiana como una forma de evocar su dignidad humana.

Noticias Destacadas