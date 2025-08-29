Noticias este viernes en Estados Unidos: consulte las noticias más importantes de hoy

Hoy, viernes 29 de agosto de 2025, se registra una jornada de marcada por la tensión política y económica en Estados Unidos, en la que la economía, la salud pública y el poder institucional convergen en escenarios decisivos que podrían redefinir la dirección del país.

En la ciudad de Washington, la Reserva Federal se encuentra en el centro de un pulso institucional tras la presentación de un litigio de su gobernadora Lisa Cook, quien acusa al presidente Trump de intentar destituirla indiscriminadamente, alegando vulneraciones graves a la independencia del organismo. La demanda interpuesta elevó la incertidumbre financiera, mientras los mercados evalúan posibles consecuencias políticas.

En Wall Street, los índices operan a la baja a pesar de recientes máximos históricos. El índice PCE, indicador clave de inflación favorable al Fed, registró una tasa del 2,6 % anual en julio, por encima del objetivo del 2 %, lo que genera inquietud ante la reactivación de medidas arancelarias que afectan el comercio, destacando el fin de la exención para paquetes de bajo valor, lo que podría impulsar nuevas alzas de precios.

Las recientes decisiones del Gobierno de Estados Unidos sobre exportaciones militares han girado el foco hacia una modernización sin precedentes del sistema de Foreign Military Sales (FMS). | Foto: Getty Images

En el ámbito de salud pública, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) atraviesa una grave crisis. La directora Susan Monarez fue despedida tras resistirse a políticas impulsadas por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., consideradas científicamente cuestionables por expertos. Su lugar fue ocupado por Jim O’Neill, allegado de Kennedy Jr., operador sin formación científica que desencadenó la renuncia de varios altos responsables del organismo, provocando alertas sobre la politización de la agencia sanitaria.

En lo comercial, la administración Trump ha dado orden de terminar con la protección de seguridad del Servicio Secreto para la exvicepresidenta Kamala Harris, que había sido extendida por el gobierno anterior hasta enero de 2026; la retirada, efectiva desde el 1.º de septiembre, se produce en plena gira promocional del libro autobiográfico que Harris estrenará próximamente.

Estas medidas se suman a un escenario donde la política económica y social parecen entrelazarse de forma preocupante: la administración actúa con firmeza en aranceles y control migratorio, mientras las instituciones clave como el Fed y el CDC enfrentan desafíos sin precedentes. | Foto: Getty Images

A esto se suma la presión sobre la legitimidad institucional y el equilibrio de poderes, lo que alimenta un debate sobre los límites éticos del ejercicio presidencial y el Estado de derecho en el país.

Este viernes, Estados Unidos asiste a tensiones acumuladas que pueden marcar un punto de inflexión en la gobernanza, en un contexto en el que la estabilidad financiera, el manejo de la salud pública y la protección institucional se encuentran bajo reexamen profundo.