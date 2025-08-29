Suscribirse

Noticias este viernes en Estados Unidos: consulte las noticias más importantes de hoy

Un viernes marcado por la tensión política, económica y sanitaria en Estados Unidos, con mercados a la baja y choques institucionales.

29 de agosto de 2025
Hoy, viernes 29 de agosto de 2025, se registra una jornada de marcada por la tensión política y económica en Estados Unidos, en la que la economía, la salud pública y el poder institucional convergen en escenarios decisivos que podrían redefinir la dirección del país.

En la ciudad de Washington, la Reserva Federal se encuentra en el centro de un pulso institucional tras la presentación de un litigio de su gobernadora Lisa Cook, quien acusa al presidente Trump de intentar destituirla indiscriminadamente, alegando vulneraciones graves a la independencia del organismo. La demanda interpuesta elevó la incertidumbre financiera, mientras los mercados evalúan posibles consecuencias políticas.

En Wall Street, los índices operan a la baja a pesar de recientes máximos históricos. El índice PCE, indicador clave de inflación favorable al Fed, registró una tasa del 2,6 % anual en julio, por encima del objetivo del 2 %, lo que genera inquietud ante la reactivación de medidas arancelarias que afectan el comercio, destacando el fin de la exención para paquetes de bajo valor, lo que podría impulsar nuevas alzas de precios.

Trump firmó una orden ejecutiva titulada “Reforming Foreign Defense Sales to Improve Speed and Accountability” que establece una hoja de ruta para agilizar y transparentar las ventas de defensa.
En el ámbito de salud pública, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) atraviesa una grave crisis. La directora Susan Monarez fue despedida tras resistirse a políticas impulsadas por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., consideradas científicamente cuestionables por expertos. Su lugar fue ocupado por Jim O’Neill, allegado de Kennedy Jr., operador sin formación científica que desencadenó la renuncia de varios altos responsables del organismo, provocando alertas sobre la politización de la agencia sanitaria.

Contexto: Fingió su muerte para abandonar a su familia, huir con otra mujer a Europa y casarse: la justicia lo castigó con dureza

En lo comercial, la administración Trump ha dado orden de terminar con la protección de seguridad del Servicio Secreto para la exvicepresidenta Kamala Harris, que había sido extendida por el gobierno anterior hasta enero de 2026; la retirada, efectiva desde el 1.º de septiembre, se produce en plena gira promocional del libro autobiográfico que Harris estrenará próximamente.

Un juez federal ha bloqueado los intentos del gobierno de Donald Trump de desmantelar la emisora internacional Voice of America (VOA)
Estas medidas se suman a un escenario en el cual la política económica y social parecen entrelazarse de forma preocupante: la administración actúa con firmeza en aranceles y control migratorio, mientras las instituciones clave como el Fed y el CDC enfrentan desafíos sin precedentes.

A esto se suma la presión sobre la legitimidad institucional y el equilibrio de poderes, lo que alimenta un debate sobre los límites éticos del ejercicio presidencial y el Estado de derecho en el país.

Contexto: Erik Soelberg mató a su madre tras hablar con ChatGPT: el caso que pone en jaque la ética de la inteligencia artificial

Este viernes, Estados Unidos asiste a tensiones acumuladas que pueden marcar un punto de inflexión en la gobernanza, en un contexto en el que la estabilidad financiera, el manejo de la salud pública y la protección institucional se encuentran bajo reexamen profundo.

El curso de las próximas semanas será decisivo para el futuro político y económico del país, mientras la atención pública redobla su vigilancia sobre cada movimiento del poder.

