Nueva Jersey beneficiaría a latinos con nuevas leyes para 2026. Estas son las tres medidas clave que aplicará

Estados Unidos permite a todos sus estados cambiar las leyes y medidas sin necesidad de hacerlo a nivel nacional. El salario mínimo federal es de $7.29 dólares por hora, este monto está establecido desde 2009. La cifra es establecida por cada estado; en Nueva Jersey, el salario mínimo en 2025 es de $14.53, no obstante, esta cifra mínima varía por gremio; los granjeros tienen un salario mínimo de $13.40, por ejemplo.

Phil Murphy, gobernador de New Jersey, aumentó considerablemente el salario mínimo, cuando recibió su gobernación en 2018, estaba en US$8.60 por hora y radicalmente lo subió en febrero de 2019 a $15 dólares.

Salario mínimo

El salario mínimo general aumentará en 2026 $0.7 dólares, quedando en $15.23 la hora laboral para empresas pequeñas, a partir del 1 de enero de 2026. Para quien trabaja en una granja, subirá a $14.20 dólares.

“Hace ocho años, el Gobernador Murphy se comprometió a lograr una economía más sólida y justa, y estamos cumpliendo este compromiso al aumentar nuevamente el salario mínimo de Nueva Jersey” declaró el Comisionado de Trabajo, Robert Asaro-Angelo.

Nueva Jersey tiene uno de los salarios mínimos más altos de Estados Unidos, acercándose a Washington, que es el estado con el valor más alto por hora, quedando en 2026 en $17.13 dólares por hora.

Aumento en peajes

Los peajes que conectan a Nueva Jersey con Pensilvania, aumentarán $50 centavos para los usuarios de EZPass y $2 más para la demás ciudadanía, según medios locales; implicaría que los conductores de automóviles, camionetas SUV, camiones, motocicletas.

Este tipo de peajes son automáticos. | Foto: MediaNews Group via Getty Images

Pagarán US$2 quién pague mediante EZPass, para las personas que se les cobra por placa, terminarán pagando $5 dólares en cada peaje. Vehículos que cuentan con remolques pagarán un valor más alto.

Aplicará para los cruces como, renton-Morrisville, Scudder Falls, New Hope-Lambertville, Easton-Phillipsburg, Portland-Columbia, Milford-Montague.

Nuevo departamento para veteranos de la guerra

Nueva Jersey anunció la creación del Departamento de Asuntos de Veteranos, esta nueva organización estatal priorizará la vivienda, atención médica, salud mental y beneficios exclusivos para quien sirvió a las fuerzas armadas estadounidenses.

Latinos y exmiembros militares también pueden beneficiarse con este departamento nuevo. Las familias de los veteranos también pueden recibir beneficios.

“Al establecer un departamento dedicado exclusivamente a las necesidades de los veteranos, garantizamos que tengan acceso directo al apoyo y los recursos que merecen”, declaró Murphy.