Nueva York anuncia leyes clave para 2026: cambios para trabajadores, repartidores y nuevas sanciones de tránsito

Las administraciones estatales de Estados Unidos se están preparando para las modificaciones e implementaciones de leyes que empezarán a regir a partir del próximo año, como parte de proyectos impulsados en los últimos meses. Desde ahora se anuncian a los ciudadanos para que tengan en cuenta las nuevas normas antes de cometer alguna posible infracción.

En Nueva York, por ejemplo, hay una lista de leyes que entrarán en vigor el próximo año y que afectan principalmente a empresas de entrega de paquetes, trabajadores, vendedores ambulantes y conductores. Estas normas buscan reforzar los derechos laborales de los neoyorquinos, garantizar la transparencia en los pagos y prevenir riesgos en la seguridad vial de las principales autopistas de la región.

El salario mínimo subirá desde enero del 2026. | Foto: TimeShops - stock.adobe.com

Como uno de los principales cambios que notarán las personas es el aumento en el salario mínimo para todas las ciudades del estado de Nueva York. De acuerdo con los detalles de la administración, este subirá 50 centavos desde enero del 2026.

En el sur del estado, es decir, en ciudades como Nueva York, Long Island y Westchester, el salario mínimo alcanzará los 17 dólares por hora. Al norte del estado, el pago para los empleados será de 16 dólares la hora. Este aumento aplica para todos los trabajadores y responde a las fluctuaciones de la inflación.

Otra ley, que entrará en vigor el 9 de marzo de 2026, elimina los cargos penales para los vendedores ambulantes que trabajen sin licencia. A partir de esa fecha, deberán enfrentar multas y sanciones civiles, pero no se les abrirán procesos criminales en su contra.

Plataformas de comida deben establecer propinas mínimas antes de hacer el cobro. | Foto: NurPhoto via Getty Images

La administración estatal también ha anunciado que, a partir de mediados de enero del próximo año, las empresas de entrega de paquetes deberán pagar a sus empleados dentro de los primeros siete días posteriores al vencimiento del plazo de pago de nómina.

Al mismo tiempo, los empleadores deben entregar un comprobante que detalle cómo se determinó el monto pagado a cada repartidor. Estos registros deberán conservarse por al menos tres años, en caso de que la administración los solicite durante una auditoría.

Además, desde el primer mes de 2026, las plataformas de pedidos de comida a domicilio deberán contar con la opción para que los clientes dejen una propina antes de realizar el pedido, con el fin de garantizar mayor transparencia en los cobros. Asimismo, las páginas de domicilios estarán obligadas a establecer una propina mínima de 10 dólares.

Los conductores enfrentarán sanciones más severas. | Foto: Adobe Stock

Para febrero, las empresas deben garantizar 32 horas de licencia no remunerada por año bajo la Ley de Tiempo de Enfermedad y Seguridad de la Ciudad de Nueva York.

Por último, las normas de tránsito establecerán mayores sanciones desde el 2026. El límite de puntos para suspender la licencia bajará de 11, en el plazo de 18 meses, a 10 puntos por año.

Estos son los puntos de las infracciones más cotidianas: