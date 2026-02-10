Estados Unidos

Nueva York registró 18 muertes en medio de temperaturas históricas durante el invierno en EE. UU.

Una parte de las víctimas falleció a causa de la hipotermia; las temperaturas descendieron hasta 16 grados bajo cero.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
10 de febrero de 2026, 8:37 p. m.
El clima ha sido severo durante los últimos meses, alcanzando temperaturas récord.
El clima ha sido severo durante los últimos meses, alcanzando temperaturas récord. Foto: Anadolu via Getty Images

La alcaldía de Nueva York informó esta semana que van al menos 18 personas fallecidas en medio del clima severo que enfrenta Estados Unidos desde hace semanas. El frío extremo ha provocado nevadas intensas, ráfagas de viento y acumulación de hielo. Las temperaturas han alcanzado niveles históricos que han causado el cierre de diversas instituciones a lo largo del país, y graves accidentes por las condiciones climáticas.

“Cada vida perdida es una tragedia y seguiremos pensando en sus familias”, lamentó el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, el pasado lunes, 9 de febrero, en unas declaraciones a la prensa local. Por su parte, la Oficina del Médico Forense de Nueva York reveló que cinco de los fallecidos murieron a causa de hipotermia por las gélidas temperaturas que han enfrentado los estadounidenses. Aquellas defunciones fueron registradas entre el 24 y el 26 de enero de este año.

x
El Río Hudson congelado. Foto: Anadolu via Getty Images

Los médicos forenses ampliaron que el consumo de alcohol influyó en la muerte de tres de esos casos de hipotermia. Además, otro fallecido consumía metanfetamina de manera frecuente, lo que elevó las probabilidades de que su cuerpo no respondiera al frío extremo.

Más frío que en la Antártida: Nueva York ha llegado a niveles de frío extremos que pueden ser mortales

El pasado fin de semana, en Nueva York, los ciudadanos experimentaron temperaturas de hasta -16 grados centígrados. “Hasta que las temperaturas suban, les pido a todos que sigan tomando precauciones adicionales. Manténganse seguros, quédense en casa y sigamos cuidándonos los unos a los otros”, agregó Mamdani, que además notificó que se abrieron alrededor de 60 plazas en albergues y un centro de calentamiento adicional para las personas que necesiten resguardarse del frío.

Estados Unidos

Florida confirma la primera ejecución del año: el estado lideró las penas de muerte en 2025

Estados Unidos

Jóvenes podrán ganar miles de dólares en nuevo desafío de inteligencia artificial impulsado por el Gobierno

Estados Unidos

Alto funcionario del Gobierno Trump admite visita a la isla de Jeffrey Epstein y enfrenta pedidos de renuncia tras revelación de archivos

Estados Unidos

Valentina Forero, modelo colombiana, confiesa que lavó millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos

Estados Unidos

Estudiantes podrán ganar hasta 150.000 dólares con este premio impulsado por el Gobierno de Estados Unidos: así pueden participar

Estados Unidos

Tensiones en el Congreso de EE. UU. por audiencia sobre políticas migratorias del Gobierno Trump: demócratas exigen reformas

Estados Unidos

Donald Trump habló sobre el salón de baile de la Casa Blanca, en medio de la polémica por su financiación

Mundo

EE. UU. habilita transacciones con PDVSA para actividades de exploración y producción de gas y petróleo

Estados Unidos

Polémica decisión de Donald Trump sobre cambio climático que cambiará la industria de EE. UU.

Estados Unidos

Nueva ley de vivienda en Florida: miles de personas podrían beneficiarse

Muere adolescente tras accidente con moto de nieve en un sendero del estado de Nueva York

Como parte de las respuestas a emergencias que activó la alcaldía, se desplegaron unidades móviles de calentamiento, en las cuales viajaban médicos con recursos vitales alrededor de la Gran Manzana para atender a aquellos que corrieran riesgo por las temperaturas extremas, de acuerdo con un comunicado que emitió la oficina de Mamdani.

x
El frío extremo activó varios sistemas de respuesta a emergencia en Nueva York. Foto: Getty Images

“Hemos realizado aproximadamente 1.400 colocaciones en albergues y centros de acogida. Hemos trasladado involuntariamente a 33 neoyorquinos que se consideraban un peligro para sí mismos o para los demás”, aseguró el alcalde. Estas ayudas beneficiaron a las personas sin hogar de la ciudad, quienes estaban en peligro al pasar la noche a la intemperie.

Ante la situación, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) informó que el vórtice ártico que azotaba al país durante meses está abandonando la región y que, a pesar de que las frías temperaturas seguirán unos días, el cielo estará despejado y habrá vientos más suaves.

Más de Estados Unidos

Luego de 29 años de permanecer en el llamado “corredor de la muerte”, Dillbeck, será ejecutado, pese a que en varias ocasiones interpuso recursos para evitar la inyección letal.

Florida confirma la primera ejecución del año: el estado lideró las penas de muerte en 2025

x

Nueva York registró 18 muertes en medio de temperaturas históricas durante el invierno en EE. UU.

Para Hawking, la falta de alineación entre instrucciones y acciones podría desencadenar consecuencias inesperadas.

Jóvenes podrán ganar miles de dólares en nuevo desafío de inteligencia artificial impulsado por el Gobierno

Howard Lutnick tendría nexos con Jeffrey Epstein

Alto funcionario del Gobierno Trump admite visita a la isla de Jeffrey Epstein y enfrenta pedidos de renuncia tras revelación de archivos

Getty Creativo

Valentina Forero, modelo colombiana, confiesa que lavó millones de dólares del narcotráfico en Estados Unidos

Algunas personas tienen una mejor relación con el dinero.

Estudiantes podrán ganar hasta 150.000 dólares con este premio impulsado por el Gobierno de Estados Unidos: así pueden participar

Colombia, centro de discusión en el Congreso de Estados Unidos.

Tensiones en el Congreso de EE. UU. por audiencia sobre políticas migratorias del Gobierno Trump: demócratas exigen reformas

Nuevo salón de bodas de la Casa Blanca está en obras.

Donald Trump habló sobre el salón de baile de la Casa Blanca, en medio de la polémica por su financiación

Administración Trump tomará importante decisión sobre cambio climático

Polémica decisión de Donald Trump sobre cambio climático que cambiará la industria de EE. UU.

Bebé recién nacido

Las “Cuentas Trump” ofrecen 1.000 dólares de inversión a bebés de Estados Unidos: así es como los padres pueden acceder al dinero

Noticias Destacadas