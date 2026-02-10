Nueva York registró 18 muertes en medio de temperaturas históricas durante el invierno en EE. UU.

La alcaldía de Nueva York informó esta semana que van al menos 18 personas fallecidas en medio del clima severo que enfrenta Estados Unidos desde hace semanas. El frío extremo ha provocado nevadas intensas, ráfagas de viento y acumulación de hielo. Las temperaturas han alcanzado niveles históricos que han causado el cierre de diversas instituciones a lo largo del país, y graves accidentes por las condiciones climáticas.

“Cada vida perdida es una tragedia y seguiremos pensando en sus familias”, lamentó el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, el pasado lunes, 9 de febrero, en unas declaraciones a la prensa local. Por su parte, la Oficina del Médico Forense de Nueva York reveló que cinco de los fallecidos murieron a causa de hipotermia por las gélidas temperaturas que han enfrentado los estadounidenses. Aquellas defunciones fueron registradas entre el 24 y el 26 de enero de este año.

El Río Hudson congelado. Foto: Anadolu via Getty Images

Los médicos forenses ampliaron que el consumo de alcohol influyó en la muerte de tres de esos casos de hipotermia. Además, otro fallecido consumía metanfetamina de manera frecuente, lo que elevó las probabilidades de que su cuerpo no respondiera al frío extremo.

One person died outside in the brutally cold weather over the weekend — bringing the outdoor death toll to 18 during the historic freeze, Mayor Zohran Mamdani said Monday. https://t.co/y70l4YrvZU pic.twitter.com/MAvftNQdlR — New York Post (@nypost) February 9, 2026

El pasado fin de semana, en Nueva York, los ciudadanos experimentaron temperaturas de hasta -16 grados centígrados. “Hasta que las temperaturas suban, les pido a todos que sigan tomando precauciones adicionales. Manténganse seguros, quédense en casa y sigamos cuidándonos los unos a los otros”, agregó Mamdani, que además notificó que se abrieron alrededor de 60 plazas en albergues y un centro de calentamiento adicional para las personas que necesiten resguardarse del frío.

Como parte de las respuestas a emergencias que activó la alcaldía, se desplegaron unidades móviles de calentamiento, en las cuales viajaban médicos con recursos vitales alrededor de la Gran Manzana para atender a aquellos que corrieran riesgo por las temperaturas extremas, de acuerdo con un comunicado que emitió la oficina de Mamdani.

El frío extremo activó varios sistemas de respuesta a emergencia en Nueva York. Foto: Getty Images

“Hemos realizado aproximadamente 1.400 colocaciones en albergues y centros de acogida. Hemos trasladado involuntariamente a 33 neoyorquinos que se consideraban un peligro para sí mismos o para los demás”, aseguró el alcalde. Estas ayudas beneficiaron a las personas sin hogar de la ciudad, quienes estaban en peligro al pasar la noche a la intemperie.

Ante la situación, el Servicio Nacional de Meteorología (NWS) informó que el vórtice ártico que azotaba al país durante meses está abandonando la región y que, a pesar de que las frías temperaturas seguirán unos días, el cielo estará despejado y habrá vientos más suaves.