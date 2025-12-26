Estados Unidos

Nuevo millonario en Estados Unidos: cae el segundo premio más grande la historia de Powerball

Después de que pasaran 46 sorteos del Powerball sin ganador, cae el Powerball en Arkansas con el segundo acumulado más grande de la historia del sorteo.

Luciano Andrey Sánchez Flórez

26 de diciembre de 2025, 1:27 p. m.
La famosa lotería confirmó el ganador en las últimas horas.
La famosa lotería confirmó el ganador en las últimas horas. Foto: Getty Images

En Arkansas cae premio con el segundo acumulado más grande de la historia del sorteo, 1.817 millones, se llega a esta extraordinaria cifra después de que pasaran 46 sorteos sin que hubiera algún ganador.

El sorteo se realizó el día 24 de diciembre, en vísperas de Navidad, un regalo inesperado para aquel residente del estado de Arkansas.

La subasta de Nueva York que hizo historia: vendió la obra de arte moderno más cara de la historia

Los números ganadores fueron 4, 25, 31, 52, 59 y la bola roja 19, de acuerdo con la información oficial de Powerball el multiplicador de Powerplay fue 2.

Nuevo millonario en Estados Unidos. Foto: El País

De acuerdo con la información, el ganador tiene una opción de pago único en efectivo que permitiría que se le pagara 834,9 millones de dólares antes del pago de impuestos u otra modalidad en la que el premio se va pagando anualmente en cuotas.

La modalidad de cuotas, difiere el monto del premio a 30 pagos durante un periodo de 29 años, cada pago aumenta un 5% comparado con el año anterior.

La modalidad elegida para el pago no puede ser cambiada después de ser formalizada, se recomienda al ganador asesorarse fiscalmente para tomar una decisión informada, ya que cada una de estas modalidades tiene impactos fiscales que deben ser analizados.

MetroCard dice adiós: después de más de 30 años se deja de producir la famosa tarjeta del sistema público de transporte de Nueva York

“¡Felicitaciones al nuevo ganador del premio mayor de Powerball! Este premio es realmente extraordinario y transformador” Afirmó el presidente del Grupo de Productos de Powerball, Matt Strawn.

Este sorteo no solo deja un ganador en Arkansas, ya que hay premios de menor cuantía que cayeron en diferentes estados del territorio norteamericano, por lo tanto, se recomienda a los compradores de boletos, revisarlos para asegurarse si ganaron algún premio.

En vísperas de Navidad cae el segundo mayor premio de la historia de Powerball. Foto: Getty Images

El presente premio mayor se ubica en la segunda posición de los mayores premios ganados en la historia del sorteo.

Récord de premios de loterías en Estados Unidos

  • 2.04 mil millones, 7 de noviembre del 2022, Powerball.
  • 1.817 mil millones, 24 de diciembre del 2025, Powerball.
  • 1.787 mil millones, 6 de septiembre del 2025, Powerball.
  • 1.765 mil millones, 11 de octubre del 2023, Powerball.
  • 1.602 mil millones, 8 de agosto del 2023, Mega Millions.
  • 1.586 mil millones, 13 de enero del 2016, Powerball.
  • 1.537 mil millones, 23 de octubre del 2018, Mega Millions.
  • 1.348 mil millones, 13 de enero del 2023, Mega Millions.
  • 1.337 mil millones, 29 de julio de 2022, Mega Millions.
  • 1.326 mil millones, 6 de abril de 2024, Powerball.

Estos han sido el top 10 de premios mayores que han caído en el territorio estadounidense.

Noticias Destacadas