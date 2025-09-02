Números ganadores del Mega Millions hoy: consulte los resultados del sorteo del martes 2 de septiembre

La popular lotería estadounidense de Mega Millions sigue acumulando su lote, que entrega premios millonarios a jugadores de 44 estados del país norteamericano.

El jackpot o premio mayor se encuentra en 302 millones de dólares, para ser entregado en cuotas por 29 años, otorgando más dinero debido a la suma de intereses.

Por su parte, la opción de entrega en efectivo de forma inmediata ostenta 136 millones de dólares. El valor es menor debido al descuento de obligaciones fiscales.

Mega Millions es una de las loterías más grandes de Estados Unidos | Foto: Anadolu Agency via Getty Images

El próximo sorteo será el martes 2 de septiembre a las 11 de la noche, hora del este.

Los números ganadores del sorteo del viernes 29 de agosto fueron: 13-31-32-44-45- y la balota amarilla, 21.

Hubo ocho ganadores de premios por más de 20 mil dólares, y 199 personas se hicieron con sumas de 1.000 a 5.000 dólares.

Por su parte, 215.677 jugadores que acertaron la última cifra ganaron premios con cuantías entre 10 y 60 dólares

Si ganó entre 10 y 600 dólares, puede reclamar su dinero presentando el boleto e identificación personal en cualquier retail autorizado, como bombas de gasolina y tiendas donde se vende Mega Millions.

Premios entre 600 y 5.000 dólares pueden solicitarse en oficinas centrales de la lotería.

Finalmente, el premio mayor se reclama en la oficina central del estado donde fueron adquiridos los números, y el plazo para esto normalmente es de 60 días a 1 año calendario.

El costo del boleto es de 5 dólares, y se recomienda firmarlo al respaldo por seguridad. La venta de estos se da hasta una hora antes del sorteo nocturno