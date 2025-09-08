Once estados de EE. UU. enfrentan heladas y fuertes bajones de temperatura que podría tener varias afectaciones

Un aviso de heladas está golpeando varias regiones de Estados Unidos, en un inusual fenómeno de bajas temperaturas, aun cuando el verano no ha terminado oficialmente.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advierte que las zonas afectadas puede dañar la vegetación exterior, e incluso algunas plantas podrían morir si no se cubren ante los puntos de congelación.

El aviso cubre los condados de Clare y Osceola y los condados del norte de la Península Inferior de Crawford, Gladwin, Kalkaska, Missaukee, Ogemaw, Oscoda, Roscommon y Wexford, con temperaturas de entre 3 y 4 °C.

Los bajones de temperatura ya están causando el cambio de vestimenta en millones de habitantes de EE. UU | Foto: Getty Images/Westend61

Este bajón se podría presentar hasta las 9 am de los primeros días de la semana del 8 de septiembre.

Por su parte, en Nueva York y Vermont, en específico los condados Adirondack y Essex, sufrirán las heladas entre las 02:00 am y las 08:00 am del martes 9 de septiembre, hora local de la costa este.

Además, en Hamilton, norte de Herkimer, norte de Oneida y Lewisse pueden presentar condiciones similares en los próximos días.

En el Atlántico medio, las zonas afectadas son Baltimore, zonas de Washington, Maryland, oeste del condado de Highland en Virginia y el oeste de Grant y el oeste de Pendleton en Virginia Occidental.

Si bien el promedio de temperatura durante el día puede estar alrededor de los 15°C o 21°C, la agencia del clima prevé que la fuerte disminución desde la noche puede llegar a los 0°C.

En la mañana de este lunes, partes de Wisconsin y Minnesota tuvieron el impacto de la helada, y ahora mismo presentan una baja temperatura de 13°C, ya propia de la época otoñal.

La olas de frío repentinas pueden tener repercusión negativa en la salud de personas vulnerables, y también es posible que sobrecargue redes eléctricas por uso de calefacción.