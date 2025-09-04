Cientos de personas enfrentan inusuales alertas de heladas en pleno verano en Estados Unidos

Meteorólogos advierten que esa condición climática podría repetirse en los próximos días y provocar pérdidas económicas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido avisos de heladas en varias zonas de Estados Unidos como Minnesota y Wisconsin, en donde prevén que se podrán presentar temperaturas que descenderían hasta 32 grados Fahrenheit.

La importancia de este cambio de clima

En teoría, el verano astronómico llega a su fin el 22 de septiembre, con el equinoccio de otoño; sin embargo, las actuales condiciones de frío están poniendo en peligro parte de la vegetación de los lugares afectados, por lo que algunas plantas podrían morir.

Se pronostica que la temperatura caerá hasta 32 ° F en los condados de Marathon, Langlade, Lincoln, Oneida, Vilas, Forest, Clark y Taylor.

Los anuncios sobre las bajas temperaturas llegan luego de que la semana pasada un frente de frío anunciara la llegada de la estación de otoño en gran parte del territorio norteamericano.

Por esta razón, son varios los estados localizados en el Alto Medio Oeste hasta la Costa del Gofo, que han experimentado el radical cambio de clima, hacia una ola de frío intenso.

Se acerca la época de otoño, por lo que habrá cambios drásticos en la temperatura de varios lugares en Estados Unidos | Foto: Getty Images

Lo que dicen los expertos

La oficina de pronóstico del NWS, en Duluth escribió en su red social de X sobre la alerta de heladas, con el fin de que cientos de estadounidenses estén preparados para el descenso brusco de la temperatura, desde el miércoles en la noche hasta el fin de semana.

“Hay una alerta de heladas vigente para gran parte de Northland, lejos del Lago Superior, ya que las temperaturas caerán a los 30 grados durante gran parte de esta noche, aunque el potencial de heladas (32 °F o menos) es bajo para la mayoría de los lugares (ver imagen de probabilidad a la derecha)”.

De igual manera, la oficina de pronóstico del NWS en Green Bay, en Wisconsin, también manifestó una alerta climática a través de la misma red en mención.

“Se pronostican temperaturas bajas de alrededor de 30 grados en la mayor parte del centro-norte de Wisconsin (...). Se ha extendido un aviso de heladas a los condados de Vilas, Oneida y Forest”.

A demás, manifestó que se esperan un comportamiento de clima otoñal para el resto de la semana, caracterizado por temperaturas muy por debajo de las normales.

El jueves por la noche se esperan lluvias generalizadas, las cuales durarán hasta el viernes, acompañadas de un sistema de baja presión.

Se espera que el sol vuelva a ser el protagonista en el fin de semana y se aumenten las temperaturas.