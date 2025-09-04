Suscribirse

Estados Unidos

Cientos de personas enfrentan inusuales alertas de heladas en pleno verano en Estados Unidos

Meteorólogos advierten que el fenómeno podría repetirse en los próximos días y provocar pérdidas económicas.

Redacción Mundo
4 de septiembre de 2025, 1:10 p. m.
Algunas personas experimentan constantemente frío en sus manos.
El Servicio Meteorológico emite alertas de heladas en temporada de calor. | Foto: Getty Images

Meteorólogos advierten que esa condición climática podría repetirse en los próximos días y provocar pérdidas económicas.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) ha emitido avisos de heladas en varias zonas de Estados Unidos como Minnesota y Wisconsin, en donde prevén que se podrán presentar temperaturas que descenderían hasta 32 grados Fahrenheit.

Contexto: Otoño se acerca: así estará el clima en Nueva York durante la semana, con las temperaturas disminuyendo

La importancia de este cambio de clima

En teoría, el verano astronómico llega a su fin el 22 de septiembre, con el equinoccio de otoño; sin embargo, las actuales condiciones de frío están poniendo en peligro parte de la vegetación de los lugares afectados, por lo que algunas plantas podrían morir.

Se pronostica que la temperatura caerá hasta 32 ° F en los condados de Marathon, Langlade, Lincoln, Oneida, Vilas, Forest, Clark y Taylor.

Los anuncios sobre las bajas temperaturas llegan luego de que la semana pasada un frente de frío anunciara la llegada de la estación de otoño en gran parte del territorio norteamericano.

Por esta razón, son varios los estados localizados en el Alto Medio Oeste hasta la Costa del Gofo, que han experimentado el radical cambio de clima, hacia una ola de frío intenso.

Disfrute de una vejez tranquila: estos son los países ideales para visitar después de los 60 años
Se acerca la época de otoño, por lo que habrá cambios drásticos en la temperatura de varios lugares en Estados Unidos | Foto: Getty Images

Lo que dicen los expertos

La oficina de pronóstico del NWS, en Duluth escribió en su red social de X sobre la alerta de heladas, con el fin de que cientos de estadounidenses estén preparados para el descenso brusco de la temperatura, desde el miércoles en la noche hasta el fin de semana.

“Hay una alerta de heladas vigente para gran parte de Northland, lejos del Lago Superior, ya que las temperaturas caerán a los 30 grados durante gran parte de esta noche, aunque el potencial de heladas (32 °F o menos) es bajo para la mayoría de los lugares (ver imagen de probabilidad a la derecha)”.

De igual manera, la oficina de pronóstico del NWS en Green Bay, en Wisconsin, también manifestó una alerta climática a través de la misma red en mención.

“Se pronostican temperaturas bajas de alrededor de 30 grados en la mayor parte del centro-norte de Wisconsin (...). Se ha extendido un aviso de heladas a los condados de Vilas, Oneida y Forest”.

A demás, manifestó que se esperan un comportamiento de clima otoñal para el resto de la semana, caracterizado por temperaturas muy por debajo de las normales.

El jueves por la noche se esperan lluvias generalizadas, las cuales durarán hasta el viernes, acompañadas de un sistema de baja presión.

Se espera que el sol vuelva a ser el protagonista en el fin de semana y se aumenten las temperaturas.

Contexto: Alerta en los Grandes Lagos de Estados Unidos: la medida afecta a un millón de personas

Las alertas climáticas están encendidas desde hoy jueves a las 8:00 a.m., Esté pendiente de las actualizaciones que periódicamente estará haciendo el NWS, y entérese de los cambios que se van presentando durante esta inesperada temporada de heladas en el país.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicolás Maduro amenazó a Trump: “Somos guerreros fieros”. Cazas, drones, tanques y un viejo submarino, el arsenal del dictador

2. Vicky Dávila revela visita de Verónica Alcocer a la cárcel La Picota y el listado de peligrosos criminales con los que se reunió

3. Fuertes combates en Arauca: tres guerrilleros del ELN fueron dados de baja por el Ejército

4. Estos estadounidenses recibirán apoyo económico en las próximas semanas; ¿está usted entre ellos?

5. Néstor Lorenzo gana 2,4 millones de dólares, mientras este es el sueldo de Óscar Villegas en Bolivia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosHeladasVerano

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.