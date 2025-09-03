Otoño se acerca: así estará el clima en Nueva York durante la semana, con las temperaturas disminuyendo

El clima en Nueva York, ubicada al noreste de Estados Unidos y con salida al Atlántico Norte, ya ha bajado su intensidad después de un verano caluroso.

Ad portas de entrar al otoño, los condados del estado ya no pasarán los 25°C como temperatura máxima, aunque viernes y sábado se reporta con aumento de hasta 29°.

Vista aérea de Manhattan. | Foto: Getty Images

Estos días de la semana serán los lluviosos, ya que la posibilidad de precipitaciones será de más de 40% y la humedad estará alta, llegando al 35%, según el National Weather Service.

Estos dos factores juntos puede generar sensación de bochorno, o un calor más intenso, así que se recomienda llevar ropa suave durante el día.

La nubosidad en ambas jornadas será considerable, por lo que los rayos ultravioleta no tendrán una incidencia peligrosa en la salud.

Aun así, es recomendable usar bloqueador solar durante su estadía en las calles neoyorquinas.

En lo que concierne al domingo, el termómetro ya marcará 22° C, con números más cercanos al clima templado de la estación venidera.

La mínima al final de la semana ya podría estar en los 14° C en las horas de la noche, marcando incluso un ambiente que causa un poco de frío.

El cambio de ropa ya se empieza a ver en Nueva York, con disminución de pantalonetas y camisetas esqueleto.

Las playas del estado no presentan ninguna novedad, después de haber sufrido cierres por mareas altas desprendidas del ya finalizado huracán Erin.