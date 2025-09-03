Grandes olas y corrientes peligrosas estarían presentes en la zona de los Grandes Lagos, como consecuencia de las actuales condiciones climáticas en la zona.

Es por eso que se le ha sugerido a visitantes y a locales que permanezcan fuera del agua en el Lago Michigan, tal y como lo vienen indicando los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) en Grand Rapids, Michigan.

Aproximadamente 600.000 personas a lo largo de 120 millas de la costa del lago Michigan deberán permanecer atentas a los comunicados climáticos y alejarse de las zonas de los lagos que ahora pueden resultar peligrosas.

La razón para emitir la alerta en la zona de Los Grandes Lagos

El lago Michigan es uno de los lugares turísticos más visitados en época de verano en el Medio Oeste, sin embargo, esta semana ya no parecía ser el sitio seguro al que todos estaban acostumbrados.

Expertos meteorólogos advierten sobre el peligro de acercarse a las playas de Los Grandes Lagos | Foto: Getty Images

Las condiciones climáticas en Los Grandes Lagos

Las condiciones del clima hicieron que las aguas del lugar ya no fueran seguras para nadar, por lo que los meteorólogos del Servicio Meteorológico Nacional recomendaran a los bañistas mantenerse lejos del agua, hasta que las condiciones mejoren.

Las cifras arrojadas por el Proyecto de Rescate de Surf de los Grandes Lagos no son muy alentadoras, pues de acuerdo a lo que han dado a conocer, este año se han registrado 66 ahogamientos en el lugar, incluidas 32 muertes en el lago Michigan.

El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), Mark Steinwedel, declaró a Newsweekque pueden presentarse condiciones lacustres turbulentas tras los frentes fríos que descienden de Canadá.

Además, se espera que un frente frío descienda sobre la región de los Grandes Lagos. La alerta incluye algunas playas del norte de Indiana, así como una mayor parte de la costa de Michigan.

La declaración de peligro en las playas de los lagos se extenderá hasta el sábado en la mañana.

Es por eso que se recomienda a los bañistas no visitar las siguientes zonas:

Los condados de Mason, Oceana, Muskegon, Ottawa, Allegan y Van Buren, ya que existen corrientes peligrosas. Se prevé oleaje intenso, fuertes corrientes y condiciones peligrosas para nadar.

El Servicio Meteorológico Nacional de Grand Rapids, en un comunicado sobre peligros en las playas, indicó:“Permanezca fuera del agua para evitar condiciones peligrosas para nadar y no se aventure a adentrarse en los muelles. Consulte con las autoridades locales sobre posibles cierres de playas”.

El servicio metereológico ha emitido una alerta urgente alerrtando sobre las condiciones extremas que se pueden presentar en estos días en las playas de los Grandes Lagos.

Además, en su comunicado oficial, advirtió que tampoco es aconsejable acercarse a los muelles, ya que el fuerte oleaje puede arrastras fácilmente a las personas.

Las autoridades locales están monitoreando permanentemente la situación, por lo que podría presentarse cierres temporales de playas, con el fin de evitar accidentes.