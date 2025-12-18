Estados Unidos

Peter Arnett: el reportero que cambió el periodismo de guerra, muere a los 91 años

En Newport Beach, California, muere el famoso corresponsal de guerra Peter Arnett tras recibir cuidados paliativos desde el sábado en un centro asistencial.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
18 de diciembre de 2025, 2:09 p. m.
A los 91 años de edad muere Peter Arnett.
A los 91 años de edad muere Peter Arnett. Foto: Kaveh Kazemi
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento
Suscríbase ahoraMás información
*Aplican términos y condiciones

Mas de Noticias Estados Unidos

x

Peter Arnett: el reportero que cambió el periodismo de guerra, muere a los 91 años

La demora en los trámites migratorios es evidente. Algunas notificaciones llegan cuando ya no hay nada por hacer

“Ha sido aprobado”: la notificación migratoria le que llegó, dos meses después, a víctima de tiroteo en Texas

Helados de Rellena y Mambe.

FDA anuncia retiro de helado en Estados Unidos por posible presencia de objetos extraños

La intensa tormenta Blizzard, mientras las autoridades recomiendan viajar solo en casos de emergencia.

Tormenta Blizzard obliga a cancelar viajes: ‘Solo emergencias’, alertan expertos

New York Knicks gana la final de la NBA Cup 2025

Knicks ganan la final de la NBA Cup a Spurs: datos especiales, cifras y diferencias de la copa con la NBA tradicional

Donald Trump y la nueva operación en el Caribe.

Estados Unidos confirma otro ataque militar contra una narcolancha en el Pacífico que deja cuatro muertos

x

“Nada puede detener lo inevitable”: congresista de EE. UU. pronostica el fin del régimen de Maduro ante posible guerra con Venezuela

KASH PATEL + DAN BONGINO

Nueva renuncia directiva en el FBI: una ficha clave para el gobierno Trump dejará su puesto en enero, ¿consecuencia del caso Epstein?

x

Qué implica el “bloqueo total” que ordenó Trump contra los petroleros de Venezuela en medio de tensiones con Maduro

x

Detalles del caso de la mujer latina hallada muerta dentro de un congelador en una tienda Dollar Tree de Miami

Noticias Destacadas