Estados Unidos
Peter Arnett: el reportero que cambió el periodismo de guerra, muere a los 91 años
En Newport Beach, California, muere el famoso corresponsal de guerra Peter Arnett tras recibir cuidados paliativos desde el sábado en un centro asistencial.
Siga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política
18 de diciembre de 2025, 2:09 p. m.
A los 91 años de edad muere Peter Arnett. Foto: Kaveh Kazemi
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento