El reconocido comediante colombiano, Piter Albeiro, se presentará este viernes 16 de enero en Miami, con este show dará inicio a la gira por los 30 años de su carrera.

Piter Albeiro comenzó su carrera en el año 1996, en que se presentó en el programa Sábados Felices, donde logró acumular la asombrosa cifra de 10 programas ganados.

Además de su gran recorrido por uno de los programas de humor más longevos de la televisión a nivel mundial, Piter ha logrado hacerse a récords difíciles de superar.

Ostenta algo que ningún otro ser humano ha logrado en la historia: durar 101 horas contando chistes de manera consecutiva.

Iniciará su gira por 30 años de carrera Foto: YouTube Camino al éxito

Piter Albeiro es un referente de la comedia; con sus rutinas y chistes ha alegrado los días a millones de personas que han disfrutado de su humor.

Piter no solo se ha destacado como comediante, pues también en el sector empresarial ha sobresalido con ocho empresas en el territorio norteamericano.

Estados Unidos tiene la oportunidad de escuchar a uno de los mejores comediantes colombianos, el show que tendrá lugar este 16 de enero será uno lleno de anécdotas y del carisma característico de este humorista.

No se sabe si habrá invitados sorpresa, por lo que la expectativa crece en torno al espectaculo.

Se hará en el Manuel Artime Theater de Miami, en la dirección 900 Southwest 1st Street, 33130, el show inicia a las 8:30 PM, sin embargo, las puertas serán abiertas desde antes para que los asistentes puedan acomodarse.