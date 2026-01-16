Estados Unidos

Piter Albeiro da inicio a una gira por sus 30 años de carrera

El reconocido comediante colombiano Piter Albeiro realizará una presentación en Miami, el viernes 16 de enero, con la que iniciará gira por los 30 años de éxitos.

Redacción Mundo
16 de enero de 2026, 6:46 p. m.
Humorista colombiano, Piter Albeiro.
Humorista colombiano, Piter Albeiro. Foto: Imagen tomada de Twitter @PITERALBEIRO

El reconocido comediante colombiano, Piter Albeiro, se presentará este viernes 16 de enero en Miami, con este show dará inicio a la gira por los 30 años de su carrera.

Piter Albeiro comenzó su carrera en el año 1996, en que se presentó en el programa Sábados Felices, donde logró acumular la asombrosa cifra de 10 programas ganados.

La faceta menos conocida de la artista colombiana Beatriz González

Además de su gran recorrido por uno de los programas de humor más longevos de la televisión a nivel mundial, Piter ha logrado hacerse a récords difíciles de superar.

Ostenta algo que ningún otro ser humano ha logrado en la historia: durar 101 horas contando chistes de manera consecutiva.

Piter Albeiro habló sobre esta persona que marcó su vida.
Iniciará su gira por 30 años de carrera Foto: YouTube Camino al éxito

Piter Albeiro es un referente de la comedia; con sus rutinas y chistes ha alegrado los días a millones de personas que han disfrutado de su humor.

Piter no solo se ha destacado como comediante, pues también en el sector empresarial ha sobresalido con ocho empresas en el territorio norteamericano.

Estados Unidos tiene la oportunidad de escuchar a uno de los mejores comediantes colombianos, el show que tendrá lugar este 16 de enero será uno lleno de anécdotas y del carisma característico de este humorista.

La subasta de Nueva York que hizo historia: vendió la obra de arte moderno más cara de la historia

No se sabe si habrá invitados sorpresa, por lo que la expectativa crece en torno al espectaculo.

Se hará en el Manuel Artime Theater de Miami, en la dirección 900 Southwest 1st Street, 33130, el show inicia a las 8:30 PM, sin embargo, las puertas serán abiertas desde antes para que los asistentes puedan acomodarse.

Piter Albeiro es el dueño de una exclusiva colección de vehículos.

La reapertura del Gobierno dejó a muchos beneficiarios con incertidumbre sobre si el próximo depósito del Seguro Social llegará a tiempo.

El presidente Donald Trump participa hoy en la Gran Mesa Redonda de Inversión en Salud Rural, destacando los esfuerzos para mejorar la atención médica en comunidades alejadas.

Enfermeras sindicalizadas se mantienen en huelga frente a un hospital de Nueva York, exigiendo mejores salarios y más seguridad laboral.

La temporada de confinamiento durante la pandemia del covid-19 obligó a empresarios y trabajadores a volcarse hacia el mundo digital para mantener el desarrollo del aparato productivo.

A partir del 7 de mayo de 2025, las licencias de conducir tradicionales en Estados Unidos dejarán de ser válidas para abordar vuelos nacionales

Agentes enmascarados del ICE y manifestantes se enfrentan durante las protestas.

