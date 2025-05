Playa de Florida, EE. UU. se destaca como una de las mejores del mundo en dos rankings de 2025

Siesta Beach, situada en la isla Siesta Key, en la costa oeste de Florida, ha sido destacada en los rankings internacionales de Tripadvisor y The World’s 50 Best Beaches para el año 2025, consolidándose como un destino turístico de referencia tanto a nivel nacional como internacional.

Según la edición 2025 de los Travellers’ Choice Best of the Best Beaches de Tripadvisor, Siesta Beach logró el cuarto lugar entre las mejores playas del mundo, mientras que en el ranking de The World’s 50 Best Beaches ocupó el puesto número 42. En esta última lista, además, fue la única playa de Estados Unidos en aparecer. Ambas selecciones fueron divulgadas en los sitios oficiales de estas organizaciones durante el primer semestre de 2025.