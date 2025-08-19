ESTADOS UNIDOS
¿Por qué los estadounidenses no pueden visitar Venezuela? Máxima alerta para los ciudadanos que residen en el país
El gobierno de Estados Unidos establece niveles de alerta para ciertos países donde sus ciudadanos podrían correr riesgos durante sus vacaciones o su visita.
La Embajada de Estados Unidos en Venezuela ha emitido alertas en reiteradas oportunidades, para los estadounidenses que planeen viajar al país sudamericano o que residan en esa nación, para que eviten viajes o adelanten su salida lo más pronto posible.
Meses atrás, el Departamento de Estado había establecido el nivel máximo de alerta —el 4— a Venezuela, lo cual indica que los estadounidenses podrían enfrentar graves riesgos por el aumento de detenciones arbitrarias, tortura durante detenciones y casos de secuestros que se han registrado los últimos meses.
“No viaje o permanezca en Venezuela por el alto riesgo de una detención por error, tortura en detención, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de leyes locales, crimen, disturbios civiles y pobre estructura de salud”, escribió el departamento gubernamental en un comunicado, argumentando que bajo el régimen de Nicolás Maduro se han registrado decenas de detenciones arbitrarias a estadounidenses.
“Se recomienda encarecidamente a todos los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes legales en Venezuela que salgan inmediatamente”, complementa.
El organismo del gobierno también les ha recordado a sus habitantes que desde la salida del personal diplomático estadounidense de Venezuela, en el 2019, no ha sido posible que la administración de Estados Unidos brinde “servicios de emergencia ni asistencia consular a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela”.
Por lo tanto, se insta a que “cualquier persona con ciudadanía estadounidense o cualquier otro estatus de residencia estadounidense en Venezuela abandone el país de inmediato, incluyendo quienes viajen con pasaportes venezolanos o extranjeros”.
Junto con lo anterior, la embajada y el Departamento de Estados Unidos agregan que la alerta de viaje incluye que los ciudadanos podrían verse enfrentados a “delitos violentos, como homicidios, robos a mano armada, secuestros y robos de vehículos, son comunes en Venezuela”.
Ante la situación, las entidades gubernamentales publicaron una lista con recomendaciones a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Venezuela, o que tengan pronosticado visitar el país en fechas próximas.
El Departamento de Estado compartió en su página oficial:
- "Preparar un testamento y designar beneficiarios de seguro apropiados y/o poder notarial.
- Desarrolle un plan de comunicación con su familia, empleador u organización anfitriona. Este plan debe incluir un protocolo de “prueba de vida” con sus seres queridos para que, si lo toman como rehén, lo detienen o lo torturan, sepan qué preguntas (y respuestas) específicas deben hacerles a los secuestradores para confirmar que sigue vivo. Esto ayudará a desenmascarar a los estafadores que intentan extorsionar falsamente a sus familiares alegando que pueden liberarlo.
- Considere contratar una organización de seguridad profesional.
- Cualquier plan de contingencia para viajar hacia o desde Venezuela no debe depender de la asistencia del gobierno de Estados Unidos.
- El gobierno de Estados Unidos no puede ayudar a los ciudadanos estadounidenses en Venezuela a reemplazar documentos de viaje perdidos o vencidos ni a obtener sellos de entrada o salida de Venezuela.
- El gobierno de EE. UU. no podrá brindar asistencia en caso de emergencia médica o evacuación. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela deberían considerar adquirir un seguro de evacuación médica.
- No existe una forma segura de viajar a Venezuela. Evite viajar a Venezuela por cualquier medio, incluyendo los cruces fronterizos terrestres, donde incluso cruzar unos pocos metros puede resultar en una detención. Viajar de noche entre ciudades o entre el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar y Caracas es especialmente riesgoso. Entrar o intentar entrar a Venezuela sin una visa venezolana válida probablemente resultará en detención indefinida sin acceso consular. No se otorgan visas al ingresar. Los ciudadanos estadounidenses en Venezuela enfrentan un alto riesgo de detención indefinida sin acceso consular. Las visas y los permisos de residencia pueden ser cancelados en cualquier momento sin previo aviso, y los ciudadanos estadounidenses con una visa válida pueden ser detenidos arbitrariamente en cualquier momento.
- La Administración Federal de Aviación (FAA) ha emitido un Aviso a los Aviadores (NOTAM) debido a los riesgos para la seguridad de la aviación civil en el espacio aéreo venezolano. Para más información, los ciudadanos estadounidenses deben consultar las Prohibiciones, Restricciones y Avisos de la Administración Federal de Aviación.
- Los viajeros enfrentan un mayor riesgo al utilizar taxis no regulados desde el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar y utilizar los cajeros automáticos de la zona.
- Es poco probable que los ciudadanos estadounidenses en Venezuela tengan acceso a medicamentos de venta libre y con receta. Lleve suficientes medicamentos de venta libre y con receta para toda su estadía en Venezuela.
- El acceso a la atención médica en Venezuela es limitado. Es posible que los centros no cuenten con suficientes medicamentos básicos.
- Actualizar las vacunas. Incluye todas las vacunas estándar al día, además de fiebre amarilla, meningitis, fiebre tifoidea, hepatitis A, hepatitis B y un refuerzo contra la polio. Todos los visitantes deben tomar profilaxis contra la malaria. Venezuela presenta un alto riesgo de malaria.
- Visite nuestro sitio web para viajar a zonas de alto riesgo.
- Inscríbase en el Programa de inscripción de viajeros inteligentes (STEP) para recibir alertas.
- Revise el Informe de Seguridad País de Venezuela.
- Visite la página de los CDC para obtener la información de salud para viajeros más reciente relacionado con su viaje".