Suscribirse

Estados Unidos

Estados Unidos actualiza alerta de viaje a México e incluye por primera vez el terrorismo

El Departamento de Estado advierte sobre un aumento sin precedentes de los delitos vinculados al terrorismo, crimen y secuestros en varios estados mexicanos.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 5:43 p. m.
Nueva advertencia de viaje de EE. UU. a México: el terrorismo entra en la lista de riesgos
Nueva advertencia de viaje de EE. UU. a México: el terrorismo entra en la lista de riesgos | Foto: Composición Semana / Getty Images

La reciente actualización de la alerta de viaje del Departamento de Estado de Estados Unidos hacia México, se da como respuesta a las amenazas del crimen organizado y a la violencia generalizada en varios lugares del país azteca.

Con esto, se busca informar a los viajeros norteamericanos sobre los graves riesgos a los que se pueden enfrentar al visitar ciertas regiones mexicanas, por lo que se sugiere que replanteen sus planes de viaje hacia este país.

Contexto: México entrega a EE. UU. peligrosos narcos de “alto perfil”, después de que Trump autorizará uso militar contra carteles en América Latina

¿Por qué es importante esta actualización de alerta?

Newsweek confirmó la actualización de la advertencia el martes 12 de agosto para México, destacando el riesgo de terrorismo, crimen y secuestro.

Además, LiveNOW via FOX informó que, aunque la mayoría del país se encuentra bajo nivel 2, hay ocho entidades en nivel 3, en donde se han identificado actos violentos como homicidios, secuestros y robo de vehículos como peligros significativos.

Lo más leído

1. “Honraré la memoria de tu hijo”: María Claudia Tarazona asegura que su pequeño tiene grabado en cada célula el amor de su papá
2. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
3. “No vamos no porque no queramos”: Gustavo Petro argumentó por qué no estará en las honras fúnebres de Miguel Uribe Turbay

La guía detallada y específica para cada estado de la alerta refleja tanto la creciente inseguridad en algunas partes de México como la limitada capacidad del gobierno estadounidense para brindar apoyo de emergencia en las zonas más peligrosas.

“En México se cometen numerosos delitos violentos”, afirma el Departamento de Estado. “Estos incluyen homicidios, secuestros, robos de vehículos y robos. Existe el riesgo de violencia terrorista, incluyendo atentados y otras actividades en México”.

Según lo que se ha explicado, el Gobierno norteamericano tiene capacidades limitadas para poder garantizar la seguridad de los ciudadanos en varias partes de México, de hecho, los empleados oficiales no pueden viajar a algunos sitios en específico.

El Departamento de Estado advierte que los países con un indicador de riesgo de terrorismo podrían estar sujetos a ataques terroristas con poca o ninguna advertencia en lugares

Entre estos estaría sitios turísticos; centros de transporte como aeropuertos; mercados y centros comerciales; instalaciones del gobierno local; lugares para prácticas de culto; parques, y grandes eventos deportivos y culturales.

Los documentos que debe tener a la mano al abordar un vuelo en Estados Unidos
Actualización de alerta para viajeros norteamericanos por terrorismo | Foto: Getty Images

¿Cómo es la actual alerta de viaje a México?

La nueva alerta de viaje para México ya no establece un nivel único para todo el país.

Ahora, el Departamento de Estado ha asignado una nueva clasificación específica a cada estado.

La mayoría de ellos está ubicado en el nivel 2 (ejercer mayor precaución), mientras que 8 entidades, entre las que se encuentran Baja California, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Morelos y Sonora, se encuentran en el nivel 3, lo que implica reconsiderar el viaje

Solo Campeche y Yucatán permanecen en Nivel 1, es decir, precauciones normales.

Contexto: Cuidado con lo que lleva: estos productos están prohibidos al cruzar la frontera de Estados Unidos a México por tierra

La alerta de nivel 2 se emitió para advertir a los viajeros sobre un mayor riesgo de terrorismo, delincuencia y secuestro o toma de rehenes, según se indica en el sitio web del Departamento de Estado.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Capturan a hombre que atacó brutalmente a mujer y la arrastró desnuda por el cabello en Buenaventura

2. El discurso completo de María Claudia Tarazona en las exequias de su esposo Miguel Uribe Turbay: “Nuestro amor trasciende este plano terrenal”

3. USCIS anuncia cambios que afectan a quienes solicitan visa laboral en Estados Unidos

4. Miguel Uribe Londoño despidió a su hijo en la Catedral Primada: “Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en el 2026, no desaprovechemos″

5. “Honraré la memoria de tu hijo”: María Claudia Tarazona asegura que su pequeño tiene grabado en cada célula el amor de su papá

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosMéxicoViajesAlerta

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.