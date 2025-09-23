Powerball: resultados del 22 de septiembre de 2025

La popular lotería estadounidense, Powerball, sigue acumulando su poso más grande tras no acertar ganadores del lote con más cuantía del juego de azar.

El monto asciende a 127 millones de dólares, que se puede reclamar en cuotas anuales durante 29 años, tiempo en el cual la suma final será mayor, ya que se van acumulando los intereses de casi tres décadas.

Por su parte, para entrega inmediata en efectivo, la cuantía ya está en 59 millones de dólares, con los impuestos y obligaciones fiscales descontadas.

Para residentes en Estados Unidos, es posible comprar el boleto vía virtual. | Foto: Getty Images

Los números ganadores del lunes 22 de septiembre fueron: 3 - 29 - 42 - 46 - 59 ya la balota roja con el número 15.

El sorteo sacó dos ganadores de premios menores pero sustanciosos. En la modalidad de pareja 5 + Power Play, se reporta una persona en Pensilvania que será acreedor de 2 millones de dólares.

Igualmente, en la opción Pareja 5 salió un ganador por 1 millón de dólares en el estado de Connecticut.

Estos jugadores pueden reclamar el premio en la oficina autorizada de Powerball en el respectivo estado donde adquirió el boleto, el cual debe estar marcado con el nombre del comprador para verificar la identidad.

El próximo sorteo se realizará el miércoles 24 de septiembre a las 22:59 de la noche, hora local de Costa Este en los estudios de Tallahassee, Florida.

También se juega los días lunes y sábados de todas las semanas, y se transmite por los diferentes canales dispuestos por la lotería.

ES indispensable marcar los boletos al respaldo. | Foto: Getty Images

El costo del boleto es de US$2 por juego en las sucursales autorizadas para su venta, la cual opera en más de 45 estados del país norteamericano, incluso con posibilidad de jugar desde el exterior a través de centros de loterías internacionales.

Si también desea adquirir la modalidad Power Play, deberá pagar un dólar adicional.

Para participar, seleccione cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y, a continuación, seleccione un número entre el 1 y el 26 para la Powerball roja.