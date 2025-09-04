Premio mayor del Powerball: esto es lo que tendría que pagar de impuestos y la cifra que le quedaría si gana la lotería

A medida que el premio mayor de la popular lotería estadounidense Powerball se va acumulando, aumenta el atractivo e impulsa a millones de personas para la compra del boleto.

Si resulta ganador, es importante saber que el valor entregado no será el mismo que dictamina Powerball, ya que reglas fiscales descontarán una parte del monto.

Powerball tiene presencia en más de 44 estados de EE. UU. | Foto: Getty Images

Incluso, el descuento será equivalente a registros monetarios de su cuenta bancaria y bienes a su nombre.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) toma en cuenta ese ingreso como cualquier otro, y le pedirá declaraciones fiscales proporcionales a ese rubro.

Ahora bien, el valor de impuestos federales que debe reportar tienen una tasa impositiva del 24%, según Irssolutions. Esto si cuenta con número de Seguro Social. Si no lo tiene, la tarifa asciende a 28%.

Si vive afuera de Estados Unidos, tendrá que consignar una tasa del 30% al fisco.

Ahora bien, esto también depende del estado donde resida. Allí, es posible que le cobren impuestos estatales, aunque estados como Florida y California no tienen gravámenes adicionales por concepto de loterías.

¿Cuál es la mejor manera de reclamar el premio?

Powerball permite la entrega del premio mayor en dos modalidades: en cuotas anuales por 29 años, o entrega inmediata en efectivo.

IRS suele cobrar las obligaciones fiscales de forma inmediata, por lo que verá el descuento una vez reciba el dinero.

Esta dependencia es la encargada de la parte fiscal de personas naturales y jurídicas | Foto: Getty Images

En este caso, los contribuyentes también tendrán que pagar la tasa máxima del 37%. A través de las retenciones, la persona paga una parte de los porcentajes, y después quedará con la carga fiscal progresiva.

Expertos recomiendan reclamar la millonaria suma en la modalidad de cuotas cada año. Esto ayuda a proteger contra la posibilidad de sobrevivir a los activos de la lotería y reduce la carga fiscal, ya que los impuestos se basan en cada desembolso más pequeño en lugar de la suma global total.