La popular lotería estadounidense, Powerball tiene presencia en casi todo el país. Sin embargo, no se vende en cinco estados, en los que no podrá jugarla, ni mucho menos ganarla.

Los estados donde Powerball no vende boletos son: Nevada, Alabama, Alaska, Hawaii y Utha.

En estos casos, no hay una lotería estatal oficial, lo que implica que una lotería multiestatal no puede tener presencia sin dicho marco legal. Estas regulaciones son sometidas a actualizaciones de forma constante, y la legislación puede cambiar.

Es posible jugar la lotería vía electrónica | Foto: Getty Images

Las razones de dichas prohibiciones varían por posiciones políticas, legales, morales y hasta religiosas de los estados en cuestión.

En Utah, hay población mayoritariamente mormona, una religión con doctrinas muy certeras en donde el juego no está permitido.

Por su parte, Nevada es una zona donde se encuentran varios centros de casinos y apuestas. Su ciudad insignia, Las Vegas, describe la situación con más 64 casinos en su haber. Allí, los establecimientos dedicados a esta actividad evitan las loterías de bajo costo por cuestión de competencia comercial.

En la ciudad hay más de 120 hoteles y 64 casinos, en un territorio no tan extenso con solo 680.000 habitantes. | Foto: Getty Images

Por su parte, la isla de Hawaii ha mantenido restricciones contra el juego durante décadas. La medida busca prevenir posibles adicciones como la ludopatía.

En Alabama, la Sección 65 de su Constitución, establece que la legislatura no tiene el poder de “autorizar loterías o empresas de regalos para ningún propósito”.

Finalmente, en Alaska no le dan prioridad al sector de los juegos de azar, ya que su economía se basa en sectores productivos como el petróleo, que le genera regalías y ganancias fiscales importantes.

¿Cómo jugar si se encuentra en estos Estados?

La solución es sencilla, puede desplazarse a jurisdicciones donde sí se permita la venta del Powerball.

En caso de ganar, el premio se le debitará a su cuenta bancaria o se le dará en efectivo.

Además, es posible usar los servicios de venta electrónica, con las restricciones del caso.