El clima en la ciudad más importante del estado de Florida estará pasado por lluvia y tormentas eléctricas, aunque el calor tiende a persistir.

Aunque se acerca el fin del verano, Miami sigue con su ambiente caluroso en el Estado del Sol, con una temperatura media entre 28°C y 30°C.

Los cambios repentinos en el clima de Florida hacen que se suspendan varias actividades al aire libre repentinamente | Foto: Getty Images

Para el día sábado, la probabilidad de precipitaciones será del 50%, con una humedad que pasará los 80%. Ahora bien, la sensación térmica estará mucho más fuerte, llegando a los 34° C, según AccuWeather.

Procure mantenerse hidratado y use ropa liviana, ya que la sensación de bochorno puede aumentar en el ambiente durante las horas del día, sobre todo a las 12 pm.

El índice de rayos ultravioleta estará en nivel 9, catalogado como “poco saludable”. Se recomienda usar bloqueador solar con filtro certificado.

Por su parte, para el domingo se reporta una media de 30° C, con una probabilidad de lluvia de 94%. Si bien la intensidad de la precipitación será moderada, se puede dar durante toda la jornada.

Hay posibilidad de formación de tormentas eléctricas. Ante este fenómeno, evite estar en campos abiertos y cerca a los árboles.

La calidad del aire no presenta novedades y es óptima para la salud.

En cuanto a las playas, su funcionamiento está normal. Sin embargo, cuando hay tormentas, se iza la bandera naranja en la zona del guardacostas.

Este color significa que los bañistas deben tener precaución ya que las condiciones del mar son inestables.