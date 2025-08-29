Suscribirse

¿Qué hacer el fin de semana del Labor Day 2025?

Prográmese para aprovechar el verano en este día feriado con su familia y amigos

Redacción Mundo
29 de agosto de 2025, 5:22 p. m.
La mejor forma de pasar el Día del Trabajo, con planes divertidos y variados
La mejor forma de pasar el Día del Trabajo, con planes divertidos y variados. | Foto: Getty Images / Composición Semana

El Labor Day o Día del Trabajo, en Estados Unidos, es una de las fechas más significativas en el calendario laboral del país.

Se celebra el primer lunes de septiembre, por lo que se aproxima un puente perfecto para disfrutar de varias actividades y despedir el verano.

Contexto: El horario de verano en Estados Unidos termina antes en este 2025: este será el momento en el que debe ajustar su reloj

Actividades para hacer en el Labor Day

Aunque en esta fecha se hace un reconocimiento al movimiento obrero y a los aportes de los trabajadores al desarrollo de Estados Unidos, hay quienes aprovechan este feriado para programarse y disfrutar de algunas actividades, aprovechando la temporada de sol.

Entre las cosas que puede hacer durante este puente festivo, les recomendamos las siguientes:

  • Aprenda el verdadero significado del Labor Day

El Día del Trabajo es una celebración nacional de los trabajadores estadounidenses, por lo que puede consultar sobre las marchas que se llevarán a cabo y aprender un poco más sobre la importancia de esta celebración.

  • Prepare postres patrióticos

Es una buena oportunidad para preparaciones alusivas al Día del Trabajo, por lo que hacer en casa postres con temática patriota, en donde predominen los colores de la bandera norteamericana, puede ser un excelente plan.

  • Visite un parque nacional

Estados Unidos cuenta con una gran variedad de parques nacionales y, para aprovechar este fin de semana, puede planificar una visita a alguno de ellos y compartir un día con la magia de la naturaleza.

parque nacional de Yellowstone
Un buen plan es visitar uno de los Parques Nacionales de Estados Unidos y disfrutar de la naturaleza que lo rodea. | Foto: Suministrada
  • Sea voluntario en su comunidad

Son varias las organizaciones sin ánimo de lucro que ofrecen voluntariados para quienes piensan en el bienestar de la comunidad.

Una opción para pasar estos días es consultar los horarios de algunos de estos lugares y hacer un servicio social en el área que más le llame la atención.

  • Un viaje de fin de semana a la playa

Todavía el sol es el rey de la temporada, así que un buen plan es pasar un tiempo en familia aprovechando el verano.

Estados Unidos cuenta con una gran variedad de playas, así que consulte en el mapa cuál le queda más cerca y pase un fin de semana lejos del bullicio de la ciudad.

  • Jugar en el jardín de la casa

Si usted tiene el privilegio de contar con un buen jardín en su casa, sáquele el mayor provecho retomando los juegos de las abuelas.

Puede crear unas mini olimpiadas y pasar un buen tiempo en familia, sobre todo con los más pequeños.

  • Planifique un buen pícnic

Aproveche el sol y busque un lugar en donde pueda disfrutar de él mientras saborea unos deliciosos sandwichs.

También puede sacar sus dotes de cocinero y organizar un pequeño asado con sus seres queridos.

  • Planifique un glamping

Cerca a su ciudad, busque un sitio tranquilo en donde pueda disfrutar de la naturaleza sin tener que renunciar a las comodidades de su casa.

  • Empiece un nuevo proyecto en su casa

Un día libre extra significa que por fin puede dedicarse a esos proyectos caseros que llevas posponiendo todo el verano.

Contexto: ¿Qué no puede empacar si viaja en avión por el festivo del Día del Trabajo en EE. UU.? TSA impone multas de hasta 2.500 dólares
  • Organice una fiesta de helados

Busque los helados preferidos por su familia y haga una celebración inolvidable.

Si lo prefiere y le gusta innovar, puede hacer las mezclas más locas y probar nuevos sabores.

