Micah James Legnon, exmarine de 29 años y antiguo oficial de policía, fue arrestado por agentes federales en Louisiana en el marco de una investigación que lo señala como presunto participante de un complot para cometer actos violentos en Estados Unidos.

Las autoridades sostienen que su entrenamiento militar y policial, sumado a las armas incautadas y a sus contactos en línea, elevó el nivel de riesgo del caso.

Legnon, el exmarine arrestado en un presunto complot terrorista

De acuerdo a lo que se informa en un rtículo de Newsweek, Micah James Legnon, de 29 años y residente de New Iberia, Louisiana, ha emergido en las noticias nacionales de Estados Unidos tras su arresto por su supuesta implicación en un complot para llevar a cabo un ataque violento.

Legnon, exmiembro del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y con experiencia previa como oficial de policía municipal, fue detenido por agentes del FBI este mes luego de que autoridades federales anunciaran que estaba bajo investigación por presuntos vínculos con un grupo extremista que planeaba actos violentos en varias ciudades del país.

De acuerdo con documentos judiciales, Legnon sirvió en los Marines de Estados Unidos antes de incorporarse en 2019 al Departamento de Policía de New Iberia.

Su paso por la fuerza fue breve: en 2022 fue puesto en licencia administrativa y posteriormente presentó su renuncia.

Las autoridades federales subrayan que su formación militar y policial le otorgó conocimientos tácticos y entrenamiento en el uso de armas, un elemento que ha sido destacado por los investigadores como especialmente preocupante dentro del contexto del caso.

La investigación en su contra se enmarca en una causa más amplia relacionada con el Turtle Island Liberation Front (TILF), un grupo descrito por el Departamento de Justicia como extremista y de ideología anti-gubernamental.

Aunque varios de los primeros arrestos vinculados a esta organización se produjeron en California, los fiscales sostienen que Legnon mantenía contacto con presuntos miembros del grupo desde Louisiana y que no actuaba de manera aislada.

Former Marine and ex-police officer Micah Legnon was charged after being linked to an alleged New Year’s Eve terror plot, federal records show. https://t.co/09M3hZmvej — Newsweek (@Newsweek) December 16, 2025

El presunto complot y las pruebas incautadas

Según la acusación, agentes federales interceptaron a Legnon cuando presuntamente se disponía a desplazarse hacia Nueva Orleans.

En su vehículo habrían hallado un fusil de asalto, otra arma de fuego, gas lacrimógeno y chalecos antibalas.

Posteriormente, durante el registro de su vivienda, se incautaron armas adicionales, municiones y material de entrenamiento táctico.

Los fiscales también señalaron que utilizaba seudónimos en plataformas digitales y participaba en intercambios en línea con otros individuos bajo investigación.

Un elemento clave del caso es el cargo federal de “amenazas en el comercio interestatal”, una figura legal que permite a los fiscales actuar cuando existe la sospecha de que una persona planea desplazarse entre estados con fines violentos.

Si bien las autoridades no han detallado públicamente un objetivo específico, sostienen que el plan formaba parte de una estrategia más amplia para ejecutar ataques en fechas simbólicas, como la víspera de Año Nuevo.