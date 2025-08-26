Suscribirse

Estados Unidos

¿Quién ganó la lotería Powerball el lunes 25 de agosto? Números ganadores y premios del sorteo en EE. UU.

Este sorteo tiene lugar cada lunes, miércoles y sábado a las 11 de la noche, hora del este.

Redacción Mundo
26 de agosto de 2025, 10:45 p. m.
Estos consejos le ayudarán a aumentar las posibilidades de ganarse esta lotería.
Lotería Powerball. | Foto: Getty Images

El sorteo de Powerball, uno de los juegos de azar más populares en Estados Unidos, ya tiene resultados oficiales. En esta jornada del lunes 25 de agosto de 2025, los participantes esperaban quedarse con el multimillonario acumulado de 815 millones de dólares, con la opción en efectivo de 367,9 millones de dólares.

Se extrajeron las cinco bolas blancas y la característica bola roja, conocida como el Powerball, que define al gran ganador del acumulado. Los números ganadores de esta edición fueron: 16 - 19 - 34 - 37 - 64, mientras que el Powerball fue el número 22.

Además, se activó la opción PowerPlay con un multiplicador de 3, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.

Contexto: Resultados de Powerball del sábado 23 de agosto: números ganadores y premios del sorteo

Resultados del sorteo del lunes 25 de agosto de 2025

Premio mayor de 449 millones de dólares.

  • Números principales (5 bolas blancas): 16 - 19 - 34 - 37 - 64
  • Número Powerball (bola roja): 22
  • Número Power Play: 3
YouTube video player

Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional. Cada boleto tiene un costo base de 2 dólares, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar un dólar adicional. Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás aciertos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Corte Constitucional admite la primera demanda contra la zona binacional entre Colombia y Venezuela

2. Jessi Uribe destapó motivo detrás de su ruptura amorosa con Sandra Barrios: “Ya no está aquí”

3. Jhon Arias destaca con Wolverhampton, pero prensa inglesa le bajó la caña: esto dicen

4. Innovadores cambios en los aeropuertos de EE. UU. para el Mundial de Fútbol 2026

5. Simón Gaviria hizo un crudo análisis sobre la seguridad del país y lanzó fuertes críticas al acuerdo de paz

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosLoteríaJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.