¿Quién ganó la lotería Powerball el lunes 25 de agosto? Números ganadores y premios del sorteo en EE. UU.
Este sorteo tiene lugar cada lunes, miércoles y sábado a las 11 de la noche, hora del este.
El sorteo de Powerball, uno de los juegos de azar más populares en Estados Unidos, ya tiene resultados oficiales. En esta jornada del lunes 25 de agosto de 2025, los participantes esperaban quedarse con el multimillonario acumulado de 815 millones de dólares, con la opción en efectivo de 367,9 millones de dólares.
Se extrajeron las cinco bolas blancas y la característica bola roja, conocida como el Powerball, que define al gran ganador del acumulado. Los números ganadores de esta edición fueron: 16 - 19 - 34 - 37 - 64, mientras que el Powerball fue el número 22.
Además, se activó la opción PowerPlay con un multiplicador de 3, lo cual permite incrementar los premios menores para quienes hayan adquirido esta modalidad adicional.
Resultados del sorteo del lunes 25 de agosto de 2025
Premio mayor de 449 millones de dólares.
- Números principales (5 bolas blancas): 16 - 19 - 34 - 37 - 64
- Número Powerball (bola roja): 22
- Número Power Play: 3
Los sorteos de Powerball se realizan tres veces por semana: los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p. m. hora del este de Estados Unidos, y su cobertura es nacional. Cada boleto tiene un costo base de 2 dólares, aunque quienes deseen activar la opción Power Play deben pagar un dólar adicional. Esta modalidad no aplica para el premio mayor, pero sí multiplica los valores de los demás aciertos.