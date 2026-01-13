Estados Unidos

Razones comunes por las que millones de personas pueden perder, retrasar o suspender sus pagos mensuales del Seguro Social

Los beneficiarios pueden evitar inconvenientes y recibir su pago programado cada mes.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
13 de enero de 2026, 10:37 p. m.
Las personas suelen cometer errores que representan inconvenientes en su pago mensual.
Las personas suelen cometer errores que representan inconvenientes en su pago mensual. Foto: Getty Images

Millones de estadounidenses reciben dinero del Estado par hacer parte de algunos programas federales de ayuda económica. La mayoría de los beneficiarios reciben mensualmente su pensión luego de haber cumplido la edad y los años de trabajo establecidos por la ley. Estos pagos son realizados cada mes por la Administración del Seguro Social.

Quienes hacen parte de los programas del seguro social, donde las personas con discapacidades físicas, los veteranos o sus familias, reciben miles de dólares en días específicos que son definidos por el calendario de la administración. Para que la entrega del dinero sea efectiva, las personas deben cumplir con ciertos requisitos, de lo contrario, enfrentarán retrasos o cancelaciones en los pagos.

Economia
La administración puede suspender los pagos por un tiempo en ciertas circunstancias. Foto: Adobe Stock

Para evitar inconvenientes, la administración insta a los beneficiarios a mantener sus datos personales actualizados en la plataforma del Seguro Social. Los cambios en los números de teléfono, la dirección de residencia, o la cuenta bancaria pueden retrasar los pagos federales.

Estas son las prestaciones de Seguridad Social que se están pagando esta semana en Estados Unidos

Para quienes hacen parte del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), el cual está dirigido para personas de bajos ingresos y con recursos limitados que además sean mayores de 65 años y con alguna discapacidad médica, deben declarar en su totalidad los ingresos mensuales que reciben. En caso de que no se cumpla con tal requisito, la administración podrá suspender temporalmente el pago de la ayuda.

Noticias Estados Unidos

EE. UU. avanza para eliminar la diversidad en el Ejército y apuesta por una fuerza de combate de IA sin ideologías progresistas

Noticias Estados Unidos

Nuevo pago para el que va a Estados Unidos: se oficializa la nueva tarifa a viajeros que no presenten este documento, ¿desde cuándo?

Noticias Estados Unidos

Estados Unidos le pide a sus ciudadanos abandonar de inmediato este país por el aumento de la violencia y los riesgos a la seguridad

Noticias Estados Unidos

Estas son las nuevas hermandades islámicas catalogadas como terroristas: ahora tendrán que salir de EE. UU.

Noticias Estados Unidos

Target se convierte en foco de protestas en Estados Unidos: estas son las exigencias de los ciudadanos tras denuncias de violencia del ICE

Deportes

Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

Noticias Estados Unidos

EE. UU. podría decir adiós a los límites de velocidad: ¿llega la era de las autopistas sin frenos?

Nación

Chiquito Malo, el hombre más buscado de Colombia: Corte Suprema dio vía libre a su extradición a EE. UU.

Mundo

Diosdado Cabello anuncia que “se está avanzando” en la reapertura de embajadas entre Estados Unidos y Venezuela

El incremento del canon de arrendamiento para vivienda urbana en 2025 será del 5,2 %, según el IPC reportado por el DANE.
Los pagos se realizan los miércoles de cada mes, según las especificaciones de cada caso. Foto: 123RF

Otro factor que puede causar retrasos en el envío del dinero son los viajes prolongados al exterior. En el caso de los que reciben dinero por el SSI, un viaje que supere los 30 días fuera de Estados Unidos, puede representar la suspensión por un tiempo del pago. Los beneficiarios del pago por jubilación o discapacidad del Seguro Social pueden recibir su dinero aun estando fuera del país.

Calendario de pagos del Seguro Social 2026 en Estados Unidos: revise las fechas para tenerlas en cuenta

La administración también puede anular un pago si el beneficiario no responde a los requerimientos hechos por el organismo, ya sea para aclarar datos o modificar la información de los documentos. Por otro lado, los cambios significativos en la familia, como contraer matrimonio, el divorcio o la pérdida de un dependiente del beneficio, puede llevar a la suspensión de los pagos.

Los pensionados con mesadas iguales o inferiores a un salario mínimo solo deben aportar el 4 % para salud, según Colpensiones.
Los beneficiarios del SSI son los más propensos a ver suspendido su pago si no cumplen con los requisitos. Foto: 123RF

El Seguro Social será anulado de manera automática para aquel que sea encarcelado o internado en alguna institución pública.

El país de Latinoamérica que tendrá asistencia del Seguro Social de Estados Unidos en enero 2026

Para recibir las ayudas económicas de la administración, las personas deben ingresar al portal web del Seguro Social, donde podrán responder algunas preguntas para determinar a qué grupo son elegibles y cuánto dinero pueden recibir cada mes.

Más de Noticias Estados Unidos

x

EE. UU. avanza para eliminar la diversidad en el Ejército y apuesta por una fuerza de combate de IA sin ideologías progresistas

Foto de referencia de documentos aprobados para obtener la visa estadounidense

Nuevo pago para el que va a Estados Unidos: se oficializa la nueva tarifa a viajeros que no presenten este documento, ¿desde cuándo?

x

Estados Unidos le pide a sus ciudadanos abandonar de inmediato este país por el aumento de la violencia y los riesgos a la seguridad

El presidente estadounidense Donald Trump

Estas son las nuevas hermandades islámicas catalogadas como terroristas: ahora tendrán que salir de EE. UU.

Beneficiarios del Seguro Social esperan sus pagos de diciembre, mes en el que el SSI emitirá dos cheques por ajustes del calendario federal

Razones comunes por las que millones de personas pueden perder, retrasar o suspender sus pagos mensuales del Seguro Social

x

Target se convierte en foco de protestas en Estados Unidos: estas son las exigencias de los ciudadanos tras denuncias de violencia del ICE

x

Quedan 8 de 32 en la carrera por el Super Bowl LX: eliminados y clasificados en la ronda comodín para la divisional de la NFL

Las carreteras en la frontera entre México y Estados Unidos se han convertido en un peligro para quienes las transitan (imagen de referencia)

EE. UU. podría decir adiós a los límites de velocidad: ¿llega la era de las autopistas sin frenos?

Beneficiarios del Seguro Social esperan sus pagos de diciembre, mes en el que el SSI emitirá dos cheques por ajustes del calendario federal

Estas son las prestaciones de Seguridad Social que se están pagando esta semana en Estados Unidos

Donald Trump droga

Estados Unidos hizo pasar avión militar como civil para ataques a las narcolanchas, según el New York Times: “Crimen de guerra”

Noticias Destacadas