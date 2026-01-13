Razones comunes por las que millones de personas pueden perder, retrasar o suspender sus pagos mensuales del Seguro Social

Millones de estadounidenses reciben dinero del Estado par hacer parte de algunos programas federales de ayuda económica. La mayoría de los beneficiarios reciben mensualmente su pensión luego de haber cumplido la edad y los años de trabajo establecidos por la ley. Estos pagos son realizados cada mes por la Administración del Seguro Social.

Quienes hacen parte de los programas del seguro social, donde las personas con discapacidades físicas, los veteranos o sus familias, reciben miles de dólares en días específicos que son definidos por el calendario de la administración. Para que la entrega del dinero sea efectiva, las personas deben cumplir con ciertos requisitos, de lo contrario, enfrentarán retrasos o cancelaciones en los pagos.

La administración puede suspender los pagos por un tiempo en ciertas circunstancias. Foto: Adobe Stock

Para evitar inconvenientes, la administración insta a los beneficiarios a mantener sus datos personales actualizados en la plataforma del Seguro Social. Los cambios en los números de teléfono, la dirección de residencia, o la cuenta bancaria pueden retrasar los pagos federales.

Para quienes hacen parte del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), el cual está dirigido para personas de bajos ingresos y con recursos limitados que además sean mayores de 65 años y con alguna discapacidad médica, deben declarar en su totalidad los ingresos mensuales que reciben. En caso de que no se cumpla con tal requisito, la administración podrá suspender temporalmente el pago de la ayuda.

Los pagos se realizan los miércoles de cada mes, según las especificaciones de cada caso. Foto: 123RF

Otro factor que puede causar retrasos en el envío del dinero son los viajes prolongados al exterior. En el caso de los que reciben dinero por el SSI, un viaje que supere los 30 días fuera de Estados Unidos, puede representar la suspensión por un tiempo del pago. Los beneficiarios del pago por jubilación o discapacidad del Seguro Social pueden recibir su dinero aun estando fuera del país.

La administración también puede anular un pago si el beneficiario no responde a los requerimientos hechos por el organismo, ya sea para aclarar datos o modificar la información de los documentos. Por otro lado, los cambios significativos en la familia, como contraer matrimonio, el divorcio o la pérdida de un dependiente del beneficio, puede llevar a la suspensión de los pagos.

Los beneficiarios del SSI son los más propensos a ver suspendido su pago si no cumplen con los requisitos. Foto: 123RF

El Seguro Social será anulado de manera automática para aquel que sea encarcelado o internado en alguna institución pública.

Para recibir las ayudas económicas de la administración, las personas deben ingresar al portal web del Seguro Social, donde podrán responder algunas preguntas para determinar a qué grupo son elegibles y cuánto dinero pueden recibir cada mes.