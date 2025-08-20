Suscribirse

Estados Unidos

Retiran del mercado popular marca de crema dental por esta insólita razón: esto se sabe

La FDA ordenó el retiro de este producto de higiene por un error de etiquetado.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

20 de agosto de 2025, 8:26 p. m.
crema dientes
Ya han retirado más de 40.000 unidades del producto. | Foto: Getty Images/iStockphoto

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) es la entidad encargada de velar por la salud pública, puesto que se asegura de que cada producto que se comercializa dentro del país sea seguro y eficaz.

Es por eso que constantemente esta entidad federal realiza la verificación de la calidad, sellado y etiquetado de diferentes tipos de productos en todo el mercado, emitiendo advertencias entre tres diferentes tipos de clasificación.

Contexto: Nuevo golpe a Colgate: autoridades retiran producto del mercado por sospecha de reacciones adversas

Recientemente, la FDA notificó respecto a la crema dental Sensodyne Pronamel Active Shield Toothpaste for Sensitive Teeth, emitiendo una alerta de Clase III.

Esta categoría de retiro de producto es descrita en el portal web de la FDA como algo que “no es probable que cause consecuencias adversas para la salud”, según reportó Newsweek.

Si bien se trata de la clasificación más baja dentro de las categorías de la FDA, no fue excusa para que en la tarde del miércoles 20 de agosto ya se hubieran retirado 46.692 unidades de este producto de higiene dental.

¿Es la pasta de dientes un remedio eficaz para combatir las imperfecciones faciales?
La pasta dental es apta para el consumo humano. | Foto: Getty Images

La alerta se emitió debido a un error en el empaquetado, ya que el tubo perteneciente a la categoría “Fresh Mint” estaba etiquetado como “Cool Mint/Whitening”.

El motivo por el cual este producto fue catalogado en la sección más baja del escalafón de riesgos es que, aunque el etiquetado era incorrecto, no representaba un peligro para los consumidores. Finalmente, el empaque exterior de la caja expresaba de manera clara el tipo de menta que contenía la crema dental.

La Sensodyne Pronamel Active Shield, con nitrato de potasio al 5% y fluoruro de sodio al 0,25%, se distribuía en empaques de 96,4 gramos (3,4 onzas), que venían en paquetes de seis, según reportó Infobae.

Contexto: Posible presencia de camarones radioactivos en una reconocida cadena de supermercados en Estados Unidos; la FDA lanza alerta

El proceso de retiro fue llevado a cabo por la empresa Haleon U.S. Holdings, de Nueva York, mientras que la entidad encargada de su distribución a nivel nacional fue GSK Consumer Healthcare.

La FDA precisó que los lotes en cuestión poseen el número de caso 5058RB, y los códigos de lote de cartones y tubos que deben ser retirados son NJ2A, con fecha de vencimiento para el 31 de agosto de 2027.

Es importante señalar que el consumo de este producto no representa un riesgo para la salud, motivo por el cual no se ejecutó un retiro total inmediato. Por ello, este proceso sigue en curso hasta completar la recolección correspondiente.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Innovadora medida en aeropuertos que sigue “la visión de Trump”: el cambio que transforma la forma de viajar en EE. UU.

2. Empresarios y responsabilidad penal: lecciones del caso Chiquita Brands

3. “Colombia, un mar de coca sin solución”, por Salud Hernández-Mora

4. Fallece reconocida influencer por bala perdida: ya capturaron al primer sospechoso

5. Mano derecha de Maduro lanza grave amenaza a EE. UU. en medio de tensiones con Venezuela. “Extranjero que entre, entra, pero no sale”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

HigieneEstados UnidosCrema dental

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.