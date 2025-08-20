Retiran del mercado popular marca de crema dental por esta insólita razón: esto se sabe

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) es la entidad encargada de velar por la salud pública, puesto que se asegura de que cada producto que se comercializa dentro del país sea seguro y eficaz.

Es por eso que constantemente esta entidad federal realiza la verificación de la calidad, sellado y etiquetado de diferentes tipos de productos en todo el mercado, emitiendo advertencias entre tres diferentes tipos de clasificación.

Recientemente, la FDA notificó respecto a la crema dental Sensodyne Pronamel Active Shield Toothpaste for Sensitive Teeth, emitiendo una alerta de Clase III.

Esta categoría de retiro de producto es descrita en el portal web de la FDA como algo que “no es probable que cause consecuencias adversas para la salud”, según reportó Newsweek.

Si bien se trata de la clasificación más baja dentro de las categorías de la FDA, no fue excusa para que en la tarde del miércoles 20 de agosto ya se hubieran retirado 46.692 unidades de este producto de higiene dental.

La pasta dental es apta para el consumo humano. | Foto: Getty Images

La alerta se emitió debido a un error en el empaquetado, ya que el tubo perteneciente a la categoría “Fresh Mint” estaba etiquetado como “Cool Mint/Whitening”.

El motivo por el cual este producto fue catalogado en la sección más baja del escalafón de riesgos es que, aunque el etiquetado era incorrecto, no representaba un peligro para los consumidores. Finalmente, el empaque exterior de la caja expresaba de manera clara el tipo de menta que contenía la crema dental.

La Sensodyne Pronamel Active Shield, con nitrato de potasio al 5% y fluoruro de sodio al 0,25%, se distribuía en empaques de 96,4 gramos (3,4 onzas), que venían en paquetes de seis, según reportó Infobae.

El proceso de retiro fue llevado a cabo por la empresa Haleon U.S. Holdings, de Nueva York, mientras que la entidad encargada de su distribución a nivel nacional fue GSK Consumer Healthcare.

La FDA precisó que los lotes en cuestión poseen el número de caso 5058RB, y los códigos de lote de cartones y tubos que deben ser retirados son NJ2A, con fecha de vencimiento para el 31 de agosto de 2027.