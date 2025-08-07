Suscribirse

ECONOMÍA

Nuevo golpe a Colgate: autoridades retiran producto del mercado por sospecha de reacciones adversas

El producto ya había sido retirado de Colombia tras una serie de investigaciones del Invima.

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

7 de agosto de 2025, 7:53 p. m.
White and striped toothpaste blob set isolated on transparent background - realistic dentifrice tooth paste portion, oral hygiene product set. Vector illustration.
El producto fue retirado de diversos mercados. | Foto: Getty Images

Colgate, una de las principales marcas de productos dentales a nivel mundial, ha tenido que enfrentar una serie de investigaciones por parte de las autoridades sanitarias de los países donde tiene presencia.

¿Es la pasta de dientes un remedio eficaz para combatir las imperfecciones faciales?
Las investigaciones del producto se desarrollan en diversos países. | Foto: Getty Images

Hace algunos días, tras una alerta sanitaria, se analizó un popular producto de la marca que tenía gran presencia en el mercado colombiano. Al final las inspecciones, la marca decidió retirar la crema Colgate Total Clean Mint.

Contexto: Invima anuncia medidas de vigilancia a popular crema de dientes en el país: “Saldrá del mercado desde el 25 de julio”

“Desde que se conoció la alerta de la Agencia Sanitaria de Brasil en marzo de 2025, el Invima activó los protocolos establecidos, emitió un boletín de prensa en el mes de mayo de 2025 y reforzó la vigilancia sanitaria, en aras de proteger la salud de los consumidores”, señaló el Invima.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Gustavo Petro cuestiona que los colegios enseñen inglés como segundo idioma. Sugiere el aprendizaje de lenguas indígenas
3. Devuelven a delantero colombiano de Europa: negocio pactado tras marcar solo tres goles

Retiro de México

Tras una serie de investigaciones por posibles reacciones adversas al contacto con la boca de los usuarios y por prevención de los usuarios del país centroamericano, La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México decidió el retiro de la Crema Dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint.

Aunque en primer caso no se especificó el elemento que podría generar las reacciones adversas, la entidad destaca que se realiza con el objetivo de prevenir daños a la salud de las personas que utilizaban este producto.

La crema dental ayuda a la prevención de caries.
El producto no podrá ser comercializado en México. | Foto: Universal Images Group via Getty

“En caso de contar con el producto Crema Dental Colgate Total© Prevención Activa CLEAN MINT contactar a la empresa para la devolución del producto. Se informa que el retiro se limita exclusivamente al producto Crema Dental Colgate Total© Prevención Activa CLEAN MINT” anunció la entidad al Diario de Yucatán.

Por su parte, la marca anunció que cumplirá las determinaciones de las autoridades sanitarias y ya se desarrollan las estrategias para detener la circulación del producto en las diferentes ciudades del México.

El retiro incluye todas las presentaciones de Colgate Total Clean Mint que se encuentran actualmente en el mercado mexicano. Supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia ya han comenzado a retirar el producto de los estantes, mientras que se invita a los consumidores a revisar si tienen esta presentación en casa y, en caso afirmativo, dejar de utilizarla de inmediato.

Las autoridades sanitarias de México ha puesto a disposición de la ciudadanía canales de atención telefónica y digital para reportar cualquier síntoma relacionado con el uso del producto, así como para ofrecer orientación médica si fuese necesario. Además, la institución recuerda la importancia de consultar a un profesional de la salud ante cualquier molestia persistente en la boca.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Petro anunció que desde el 1 de enero de 2026, los soldados regulares tendrán un salario mínimo de $1.300.000

2. Estos son los 6 puntos de la declaración de Estado sobre la soberanía de la isla Santa Rosa que leyó el presidente Gustavo Petro

3. Federico Valverde le mandó contundente mensaje a sus compañeros: fuerte llamado en Real Madrid

4. Movistar Arena anuncia el futuro de los próximos eventos culturales tras destrozos del recinto

5. Mhoni Vidente entregó el horóscopo de los 12 signos este jueves 7 de agosto y destapó momentos que se deben evitar

LEER MENOS

Noticias relacionadas

ColgateMéxicoCrema dental

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.