Nuevo golpe a Colgate: autoridades retiran producto del mercado por sospecha de reacciones adversas

Colgate, una de las principales marcas de productos dentales a nivel mundial, ha tenido que enfrentar una serie de investigaciones por parte de las autoridades sanitarias de los países donde tiene presencia.

Las investigaciones del producto se desarrollan en diversos países. | Foto: Getty Images

Hace algunos días, tras una alerta sanitaria, se analizó un popular producto de la marca que tenía gran presencia en el mercado colombiano. Al final las inspecciones, la marca decidió retirar la crema Colgate Total Clean Mint.

“Desde que se conoció la alerta de la Agencia Sanitaria de Brasil en marzo de 2025, el Invima activó los protocolos establecidos, emitió un boletín de prensa en el mes de mayo de 2025 y reforzó la vigilancia sanitaria, en aras de proteger la salud de los consumidores”, señaló el Invima.

Retiro de México

Tras una serie de investigaciones por posibles reacciones adversas al contacto con la boca de los usuarios y por prevención de los usuarios del país centroamericano, La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de México decidió el retiro de la Crema Dental Colgate Total Prevención Activa Clean Mint.

Aunque en primer caso no se especificó el elemento que podría generar las reacciones adversas, la entidad destaca que se realiza con el objetivo de prevenir daños a la salud de las personas que utilizaban este producto.

El producto no podrá ser comercializado en México. | Foto: Universal Images Group via Getty

“En caso de contar con el producto Crema Dental Colgate Total© Prevención Activa CLEAN MINT contactar a la empresa para la devolución del producto. Se informa que el retiro se limita exclusivamente al producto Crema Dental Colgate Total© Prevención Activa CLEAN MINT” anunció la entidad al Diario de Yucatán.

Por su parte, la marca anunció que cumplirá las determinaciones de las autoridades sanitarias y ya se desarrollan las estrategias para detener la circulación del producto en las diferentes ciudades del México.

El retiro incluye todas las presentaciones de Colgate Total Clean Mint que se encuentran actualmente en el mercado mexicano. Supermercados, farmacias y tiendas de conveniencia ya han comenzado a retirar el producto de los estantes, mientras que se invita a los consumidores a revisar si tienen esta presentación en casa y, en caso afirmativo, dejar de utilizarla de inmediato.