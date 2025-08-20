Suscribirse

Estados Unidos

Posible presencia de camarones radioactivos en una reconocida cadena de supermercados en Estados Unidos; la FDA lanza alerta

El hallazgo se dio durante las inspecciones de rutina y ya generó preocupación entre los especialistas en seguridad alimentaria.

Redacción Mundo
20 de agosto de 2025, 12:28 p. m.
Camarones
Camarones vendidos en un popular supermercado podrían estar contaminados. | Foto: Getty Images

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, FDA, emitió una alerta sanitaria tras detectar que camarones importados de Indonesia y vendidos en varios supermercados norteamericanos, podrían contener niveles de radioactividad.

Contexto: La Administración de Alimentos y Medicamentos retira de EE. UU. un popular producto colombiano por riesgo para la salud

¿Por qué los camarones fueron retirados del mercado?

Los camarones que están bajo la lupa de las autoridades sanitarias fueron vendidos en tiendas Walmart y se sabe que tienen una alta posibilidad de estar contaminados con Cesio-137 (Cs-137), un isótopo radiactivo.

Los productos que posiblemente estén afectados llegaron a territorio norteamericano en envío corresponden a la marca Great Value y fueron importados desde Indonesia por la empresa PT. Bahari Makmur Sejati (también conocida como BMS Foods).

La advertencia se produce tras la detección de Cs-137, en envíos de la empresa en mención, durante inspecciones en los puertos estadounidenses de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami.

Aunque la muestra analizada no dio positivo, existe la posibilidad de que algunos de los productos sí contengan presencia de material radioactivo.

Productos que pueden estar contaminados con material radioactivo

De acuerdo a lo que se informa en la página oficial de la FDA, estos son los lotes que tienen una gran posibilidad de estar afectados, por lo que se aconseja a los consumidores estar alerta:

Marca: Great Value (Walmart)

Descripción: Camarones crudos congelados tipo “Raw EZ Peel Tail-On Farm-Raised White Vannamei Shrimp” (bolsa de 2 libras)

Lotes afectados:

  • 8005540-1 – Caduca el 15/03/2027
  • 8005538-1 – Caduca el 15/03/2027
  • 8005539-1 – Caduca el 15/03/2027

Estos productos llegaron a tiendas Walmart en 13 estados, entre ellos Alabama, Florida, Texas, Pensilvania, entre otros.

Camarones apanados
Camarones de la marca Great Value fueron retirados de supermercados en EE. UU. tras detectarse presencia de Cesio-137 en algunos lotes importados desde Indonesia. | Foto: Getty Images

Riesgos para la salud de los consumidores

Aunque los niveles de radioactividad detectados (aproximadamente 68 Bq/kg), está por debajo del umbral de preocupación establecido por la FDA, la agencia advierte que la exposición prolongada y repetitiva a dosis bajas, puede aumentar el riesgo de desarrollar cáncer, al dañar en ADN de las células vivas.

Por esta razón, la FDA solicita a los consumidores a que desechen o devuelvan los productos afectados y recomienda que los distribuidores y minoristas también lo hagan.

Además, la empresa PT. Bahari Makmur Sejati mantendrá una alerta de importación por contaminación química, por lo que se bloquea cualquier ingreso de sus productos mientras persista el riesgo.

Contexto: FDA lanza alerta urgente por producto tóxico distribuido en supermercados de EE. UU.

Reacciones y medidas adoptadas por Walmart

El diario New York Post informó que Walmart aseguró que la seguridad de los clientes es su máxima prioridad, por lo que ya ha restringido la venta y retirado el producto de las tiendas afectadas.

También brinda la opción de devolución completa del dinero a quienes compraron el producto.

Aunque el riesgo inmediato puede ser bajo, la detección de Cesio-137 en camarones vendidos en Estados Unidos genera una preocupación seria, dada la naturaleza del isótopo y su potencial impacto a largo plazo en la salud.

La investigación continuará para determinar el origen exacto de la contaminación y garantizar que no vuelvan a ocurrir incidentes similares.

