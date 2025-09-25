Suscribirse

Estados Unidos

Sale a la luz modalidad de robo en Nueva York con fentanilo incluido; drogan a la víctima para quitarle sus pertenencias. Así operan

Se han presentado varias muertes por fuertes dosis de droga suministradas para ejecutar los robos.

Redacción Mundo
25 de septiembre de 2025, 6:13 p. m.
Quienes cometen el delito, drogan a sus víctimas con narcóticos potentes para robarles sus pertenencias. | Foto: Getty Images

En la ciudad de Nueva York se ha gestado una peligrosa modalidad de robo basada en usar fuertes drogas para tener inconscientes a las víctimas y después accionar el hurto.

Los hechos suelen presentarse después de la salida de clubes nocturnos a altas horas de la noche, en la calle, ofreciendo productos, en medios de transporte como el taxi e incluso mujeres prometiendo sexo a cambio de dinero.

Estas acciones no solo causan un adormecimiento temporal de la víctima, a veces combinado con golpes, sino que en caso de sobredosis, puede causar la muerte de la víctima.

Los casos judicializados recientemente

Este miércoles 24 de septiembre, una mujer fue imputada por los delitos de robo, agresión, asesinato, allanamiento de morada, entre otros, por robo bajo esta modalidad en el que murieron tres hombres.

Las víctimas son robadas una vez llegan a la propiedad en cuestión. | Foto: Getty Images

Según reseña Associated Press, Tabitha Bundrick, de 36 años, habría usado narcóticos mezclados con fentanilo para drogar a cuatro hombres y robar sus artículos personales, entre los que se incluyen celulares, dinero, zapatos y otros.

Contexto: Robo de película: impactante video muestra hombres enmascarados asaltando una joyería en California. El botín asciende al millón de dólares

Los reportes judiciales afirman que Bundrick habría cometido los delitos entre los años 2023 y 2024.

‘Modus operandi’

La fiscalía del distrito de Manhattan declaró que en abril de 2023 la mujer se acercó a unos hombres en la calle de Washington Heights para venderles unos jabones.

Después, les ofreció relaciones sexuales en un apartamento. Una vez llegaron a la vivienda, la acusada les ofreció drogas con fentanilo pero haciéndolas pasar por cocaína.

Amplias dosis de esta droga puede causar la muerte, sobre todo si se combina con otros narcóticos. | Foto: Getty Images

Una de las víctimas le contó a la policía local que la mañana siguiente encontró a su amigo, de 42 años, ya fallecido y sin sus pertenencias. Enfatizó que no recordaba lo sucedido.

Los otros dos casos tuvieron un modus operandi similar, llegando a vaciar tarjetas de crédito y hasta irrumpiendo en las propiedades de los hombres afectados.

Bundrick fue sentenciada el 6 de agosto a una pena de 156 meses de cárcel. Sin embargo, enfrenta otros cargos que podrían aumentar la sentencia.

Contexto: EE. UU. alerta por la llegada de un fuerte opioide de venta libre fabricado en China y México 43 veces más peligroso que el fentanilo

Su defensa sostiene que ella no tuvo intención de matar a las víctimas, sin embargo, los fiscales enfatizaron en que igual sabía que una sobredosis podría causar la muerte.

En febrero de 2025, tres hombres fueron declarados culpables por matar a dos personas en 2022 después de ejecutar esta modalidad de hurto, vaciando sus cuentas bancarias.

En el año cuando se cometieron los crímenes, la policía sostuvo que identificaron cinco asesinatos con tácticas parecidas, pero provenientes de diferentes grupos.

*Con información de AP.

