¿Se puede extender la estadía en Estados Unidos? Estos son los requisitos oficiales que debe tener en cuenta

Si usted ya se encuentra en Estados Unidos y tiene la necesidad de quedarse más del tiempo permitido por las autoridades de inmigración, deberá tener en cuenta las condiciones que exige el USCIS, para lograr la extensión de su visa.

¿Cuáles son los pasos a seguir para la extensión de su permanencia en territorio norteamericano?

De acuerdo a la información oficial que se registra en la página de la entidad, este es un proceso en donde quienes tienen visa B-1 y B-2 pueden realizar este pedido, diligenciando el Formulario l-539.

Además de llenar este documento, deberá adjuntar el formulario L-94 y explicar cuáles son los motivos por los cuales está haciendo la solicitud.

Tenga en cuenta que debe presentar los documentos originales y que debe demostrar que cuenta con la solvencia económica para mantenerse durante el tiempo de la extensión.

Tenga en cuenta que esta solicitud debe hacerla antes de que venza su permiso de estadía. Si usted permanece en territorio norteamericano más tiempo del autorizado, es posible que se le prohíba regresar y/o que sea deportado de Estados Unidos.

La posibilidad de prolongar su estadía en Estados Unidos depende del tipo de visa que usted tenga | Foto: Getty Images

¿Cuánto debe pagar por la extensión de tiempo y qué otros requisitos debe tener en cuenta?

De acuerdo a lo que explica el UCSIS, quien esté interesado en hacer este proceso deberá pagar un valor por el formulario que debe presentar.

Es así como el valor de la tarifa del formulario de presentación impreso está entre los $470 dólares. Mientras tanto, el formulario de presentación en línea cuesta $420 dólares.

Puede solicitar extender su estadía si:

Fue admitido legalmente en Estados Unidos con una visa de no inmigrante;

Su estatus de visa de no inmigrante sigue siendo válido;

No ha cometido ningún delito que lo haga inelegible para una visa;

No ha violado las condiciones de su admisión; y

Su pasaporte es válido y seguirá siendo válido durante la duración de su estancia

No puede presentar una solicitud para extender su estadía si fue admitido en Estados Unidos en las siguientes categorías:

Programa de Exención de Visa;

Miembro de Tripulación (visa de no inmigrante D)

En tránsito a través de Estados Unidos (visa de no inmigrante C)

En tránsito por Estados Unidos sin visa (TWOV)

Prometido(a) de un ciudadano estadounidense o dependiente de un(a) prometido(a) (visa de no inmigrante K)

Informante (y familiares acompañantes) sobre terrorismo o crimen organizado (visa de no inmigrante S)