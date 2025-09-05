Según un matemático experto, estas son las tres estrategias para aumentar las probabilidades de ganar el ‘Powerball’

Ganar el Powerball puede parecer un sueño imposible, pero según el matemático Tim Chartier, de la Universidad de Davidson, existen estrategias que, aunque no garantizan que va a ser el feliz ganador, sí pueden aumentar las posibilidades de acertar los números.

Seleccionar combinaciones menos comunes hasta entender la importancia de los grupos de números, son tácticas que ofrecen as los jugadores una manera más certera de acercarse al número ganador.

Tres estrategias capaces de aumentar la posibilidad de ganar el Powerball.

No usar números de la suerte

Chartier afirma que los jugadores suelen elegir fechas que están relacionadas con eventos familiares importantes y estos se convierten en sus números favoritos.

De acuerdo a lo que expresó en el New York Post, no existen números especiales o favoritos en un sorteo aleatorio y además, si se repiten siempre los mismos números, esto solo aumenta las posibilidades d tener e que compartir el premio con otros.

De acuerdo al concepto del matemático, es mejor elegir números aleatorios, las probabilidades de ganar son las mismas, pero el chance de no dividir el premio mayor es mayor.

Comprar más boletas, no es garantía de ganar

El experto explicó que comprar boletos adicionales aumenta un poco las probabilidades de ganar, porque cada boleto adicional sí mejora ligeramente las probabilidades de ganar, porque cada boleto representa una nueva oportunidad de acertar los números.

Sin embargo, este aumento es muy pequeño si se compara con la enorme cantidad de combinaciones posibles en el Powerball.

En resumen, aunque se tengan más boletos, las probabilidades de ganar siguen siendo extremadamente bajas.

Incluso si alguien comprara un millón de boletos, pagando 2 millones de dólares, el chance de ganar seguiría siendo menor a una en 292 millones.

No descarte números que ya salieron

Algunos jugadores piensan que los números que han salido en las últimas ocasiones, no volverán a salir en mucho tiempo. No obstante, Chartier subrayó que el sorteo es completamente aleatorio.

Por eso, insiste en que descartar las cifras más recientes no es una buena opción, pues no hay una justificación matemática que sustente esta afirmación.

Juegue con moderación y siguiendo lasdrecomendaciones de los expertos | Foto: Getty Images

¿Los números deben coincidir en el mismo orden para ganar en Powerball?

En Powerball no importa el orden delas bolas blancas, solo necesita que los números de sus boletos coincidan con los sorteados, sin importar la secuencia, ya que los boletos imprimen ese número en orden numérico, y basta con que coincidan con los seleccionados.

Lo que sí es fundamental es acertar en el número rojo, ya que es clave para ganar los premios más importantes.

Recuerde que no se pueden combinas números de diferentes líneas de un mismo boleto, ni de boletos distintos.

Jugar al Powerball puede ser divertido, pero las probabilidades de ganar no son tan altas como usted se imagina.