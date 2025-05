Solo queda un día para que no le cobren por su equipaje; el fin del equipaje gratuito en Southwest

Un plus que la hacía diferente de la competencia

Pero las cosas no han salido como los ejecutivos de esta empresa habían visionado, por lo que debieron tomar la decisión de eliminar este plus, con el fin de poder recuperar sus ingresos.

La decisión no es fácil, pues desde la misma compañía se había prometido que se mantendría este beneficio para sus clientes, sin embargo, el mercado actual de las aerolíneas en Estados Unidos generó un cambio de perspectivas.

Aunque la aerolínea no ha dicho cuáles serán las tarifas que cobrará por equipaje , se asume que serán muy similares a las que maneja la competencia, las cuales están por el orden de los 35 a 40 dólares por la primera maleta facturada en vuelos nacionales, aunque hay algunas excepciones.

¿Qué está cambiando en Southwest?

Southwest ya no ofrecerá dos maletas facturadas gratis para muchos boletos comprados a partir del miércoles.

No obstante, un portavoz afirmó que la aerolínea respetará las condiciones de esas tarifas a quienes compraron su los boletos antes de esa fecha.

Además, las tarifas se aplicarán a las tarifas Basic, Wanna Get Away Plus y Anytime.