Surfista es atacado por un tiburón en una playa de California y genera preocupación: “Estoy rezando por el chico”

Un surfista resultó herido tras ser atacado por un tiburón, en North Salmon Creek Beach, en California, que le habría mordido la mano; según confirmó el Departamento del sheriff del Condado de Sonoma. A pesar de la herida, reportaron que se encuentra estable y su vida no corre peligro.

En ciertas épocas del año estos animales pueden hacer presencia cerca de las playas. | Foto: Getty Images

El hecho se presentó el pasado viernes, 12 de diciembre. Tras el ataque, el surfista logró llegar con vida a la orilla de la playa.

La Unidad de Marina localizó al hombre, quien rechazó la atención médica en la playa, para luego dirigirse a un centro asistencial donde fue hospitalizado. Los primeros reportes señalaron que sus heridas no fueron tan graves ni comprometían su vida.

Este no es el único ataque de tiburón que se presentó este año en las playas de Estados Unidos, pues se han reportado dos casos más, uno cerca a Isla Catalina y otro en Montara State Beach, según señaló Infobae.

“Estoy rezando por el chico, esperando que solo haya sido un mordisco y que vuelva pronto al agua”, afirmó uno de los testigos, Alex Valentin, a San Francisco Standard.

Los surfistas son los más expuestos a ataques de tiburones dada la naturaleza del deporte. | Foto: AP

Aunque este suceso es impactante, para esta época del año North Salmon Creek Beach presencia la llegada tiburones que se alimentan antes de emprender su viaje hacia aguas más profundas, de acuerdo con información del proyecto Tiburón Blanco de California.

Aún no se ha podido determinar cuál fue la especie de tiburón que atacó al surfista. Para épocas del año en donde se prevé la llegada de este tipo de animales, se recomienda tomar las precauciones necesarias.

De ese modo se podría evitar que más personas se involucren en situaciones similares que hasta podrían acabar con su vida.

Entre las recomendaciones útiles para salvaguardarse de estos ataques está:

No estar en el agua al amanecer, al anochecer y en horas de la noche, ya que estos animales en esos horarios pueden acercarse a la costa para comer.

Si ve presencia de delfines, esté alerta, pues estos animales suelen ser presa de tiburones de gran tamaño.

No nade cerca de pescadores.

No este cerca de animales muertos en el agua.

Si tiene heridas abiertas, no entre al agua; la sangre puede atraerlos.