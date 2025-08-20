Sydney Sweeney rompe el silencio: la dura verdad detrás del polémico jabón hecho con su agua de baño

Desde el anuncio de la fabricación y distribución de los jabones de la marca Dr. Squatch, que estarían elaborados con el agua en la que se bañó la reconocida actriz de la serie Euphoria, Sydney Sweeney, las críticas no se hicieron esperar.

El silencio de Sweeney respecto al tema fue la bandera que utilizó para responder a los constantes reproches relacionadas con la fabricación de este producto de higiene personal.

Pero recientemente, por fin, rompió el silencio en una entrevista para el Wall Street Journal, en la cual no se guardó nada y expresó su descontento, teniendo en cuenta que la ola de odio llegó, según la actriz, con una doble moral.

Meses después Sydney Sweeney usó un juego de palabras, y algunos afirmaron que se trata de propaganda nazi en toda regla. | Foto: American Eagle

Las críticas “fueron principalmente de las chicas, quienes hicieron comentarios al respecto, lo cual me pareció muy interesante. Teniendo en cuenta que a todas les encantó la idea del agua de baño de Jacob Elordi”, afirmó Sweeney.

A lo que se refiere la actriz con “agua de baño de Jacob Elordi” es a la vela aromática comercializada e inspirada en la peculiar escena de la película Saltburn. Este producto, según Sweeney, habría enloquecido al público femenino.

Lo que generó cierto nivel de disgusto en la actriz fue el hecho de que cuando una mujer realiza una campaña con un producto similar, ese mismo público se vuelca en su contra. Posteriormente, el WSJ le preguntó si estaba pensando de manera estratégica, a lo que respondió: “Sí, mucho”.

El Batheater Bliss, Sydney x Dr. Squatch, se comercializó desde el pasado 6 de junio a un costo de 8 dólares por barra. Únicamente estuvo disponible en Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido y Alemania, y las unidades disponibles se agotaron en segundos.

“Según las características del producto, el jabón en barra está formulado con arena exfoliante y extracto de corteza de pino, por lo que su aroma es amaderado, perfecto para su público “masculino”. De acuerdo con la descripción, este lanzamiento ‘canaliza dos de los mejores lugares de la Tierra: el aire libre y la bañera de Sydney Sweeney’”, reportó el Diario AS.

Actualmente, se puede conseguir uno de los Batheater Bliss, Sydney x Dr. Squatch por medio de la reventa, pero hay unidades que llegan a los 1.500 dólares.