Temblor en EE. UU.: últimos sismos reportados hoy miércoles, 20 de agosto

El Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que este miércoles 20 de agosto se presentó un sismo en West Yellowstone, Montana, de 2,1 en la escala de Richter, a las 06:10 hora local.

La profundidad fue de 10,3 kilómetros, por lo que no representa ningún riesgo significativo, ni se debe tomar alguna medida de precaución importante.

Por otra parte, a las 7:02 a. m. de la misma fecha, se indicó un movimiento telúrico en El Reno, Oklahoma, a 13 kilómetros de esta zona.

No se presentaron mayores complicaciones del orden, ni se hizo una alerta de emergencia.

Tuvo 6,9 km de profundidad y se reportó que se sintió el temblor cerca del epicentro del movimiento.

Qué hacer en caso de un sismo

Los expertos recomiendan mantener la calma y ponerse en un lugar seguro mientras pasa el movimiento telúrico.

Es recomendable agacharse, cubrirse y sostenerse de algo firme. Evite ventanas y objetos que puedan caerse o quebrarse durante la actividad sísmica.

Apenas se termine el movimiento, debe evacuar inmediatamente respondiendo a las recomendaciones de los organismos de emergencia.

Hágalo de forma tranquila y ordenada, priorizando la movilidad de niños, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y con otros limitantes de salud física.

Cuando ya sea recomendable volver a su lugar, revise fugas de gas y de agua, además de posibles daños estructurales.

En caso de encontrar fallos estructurales, avise a las autoridades competentes, ya que puede representar un eventual peligro para muchas personas.

Acciones preventivas

Identifique zonas seguras en su vivienda y zonas de estudio o trabajo, además de objetos como mesas donde pueda hacerse si hay alguna novedad.

Prepare una mochila de emergencia con medicinas, botiquín de primeros auxilios, linterna recargable, radio con pilas, un silbato, agua y documentos importantes.

En esta era digital, deje un cargador portátil de emergencia para poderse comunicar con sus seres queridos.