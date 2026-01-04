Los estadounidenses suelen recibir reembolsos por los impuestos federales que tienen la finalidad de responder a la inflación y al alza de precios en el país. El Gobierno de Donald Trump ha prometido que la devolución para este año será histórica.

De acuerdo con un reciente análisis de la compañía de servicios financieros Piper Sandler, cada contribuyente podría recibir un aumento en el reembolso de hasta 1.000 dólares en los próximos meses.

Es decir, el cheque total que recibirían los estadounidenses sería de 4.151 dólares, recopilando los datos del Servicio de Impuestos Internos (IRS), que detallan que el reembolso promedio para el 2025 fue de 3.151 dólares.

Los contribuyentes pueden pedir el reembolso al realizar la declaración de impuestos. Foto: Rattana.R - stock.adobe.com

Ahora bien, los ciudadanos que pagan impuestos deben presentar sus declaraciones individuales a inicios de año, y la mayoría de ellos estarán recibiendo el cheque mencionado dentro de los primeros 21 días después de enviar los formularios a la administración, de acuerdo con el protocolo regular.

El IRS explica que aquellos que realicen la solicitud de reembolso vía internet, podrán recibir el dinero en 21 días. Las personas pueden esperar “seis semanas o más para declaraciones enviadas por correo”. La operación podría tardar más tiempo “si su declaración necesita correcciones o una revisión adicional”.

Además, los contribuyentes pueden elegir si obtienen el dinero por medio de un depósito directo, siendo “la forma más rápida de obtener su reembolso”, según el IRS. También pueden solicitar un cheque en papel, mediante una tarjeta de débito prepagada o por aplicaciones de pago móvil.

El IRS especificó el aumento total de los cheques. Foto: Getty Images/iStockphoto

El incremento en la devolución para los estadounidenses hace parte de los beneficios del “Gran y hermoso proyecto de ley” que impulsó el presidente Trump meses atrás, y el cual fue aprobado a mediados del 2025.

“Cuando la gente presente su declaración de impuestos, se sorprenderá con reembolsos cuantiosos”, declaró Don Schneider, subdirector de política estadounidense en Piper Sandler, al medio nacional CBS News.

“En un año típico, podríamos tener unos 270.000 millones de dólares en reembolsos de impuestos, y será esa cantidad más otros 90.000 millones de dólares”, agregó.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: AP

“Podría ser una de las temporadas de devolución de impuestos más grandes de la historia”, sentenció el subdirector, especificando que los ajustes no se van a repartir de manera uniforme entre los ciudadanos, pues los beneficios irán, en un principio, destinados a hogares de ingresos medios y medios altos, a los que ganan entre 60.000 y 400.000 dólares al año.

Otros análisis fiscales han encontrado que los ajustes de la ley de Trump van a impactar en gran medida a las familias de ingresos altos, en lugar de aquellos que reciben ingresos bajos durante el año.