En plena temporada de declaraciones fiscales, millones de contribuyentes en Estados Unidos se preparan para ver reembolsos más altos gracias a una ambiciosa reforma tributaria impulsada por el presidente Donald Trump.

La legislación, conocida popularmente como One Big Beautiful Bill Act, fue firmada como ley el 4 de julio de 2025 y introduce cambios profundos en deducciones, créditos y exenciones que afectarán la declaración de impuestos del año fiscal 2025, presentada en 2026.

Deducciones ampliadas y nuevos beneficios para trabajadores y familias

La nueva normativa mantiene y extiende los recortes fiscales promulgados inicialmente en 2017, consolidando tasas y umbrales diseñados para reducir la carga tributaria de individuos y parejas.

Entre los ajustes más significativos está un aumento en la deducción estándar, que para 2025 queda fijada en 15 750 dólares para personas solteras y 31 500 dólares para parejas que declaran en conjunto, con incrementos futuros ajustados por inflación, como se refleja en el New York Post.

Además de este incremento, el presidente Trump ha promovido deducciones que eliminan los impuestos federales sobre ingresos por propinas y horas extra, hasta ciertos límites por contribuyente, lo que representa un alivio inmediato para trabajadores en sectores como servicios y hospitalidad.

La ley también incluye beneficios como deducciones por intereses de préstamos para vehículos nuevos ensamblados en EE. UU. y un crédito fiscal infantil permanente de 2 200 dólares, reforzando el apoyo fiscal a familias con dependientes.

Analistas tributarios señalan que estas medidas, si bien no alteran las tasas impositivas básicas, pueden elevar considerablemente los reembolsos netos de muchos contribuyentes al reducir la base imponible de manera más amplia que bajo la legislación anterior.

Impacto fiscal y desafíos entre estados y contribuyentes

Aunque la reforma fiscal promete beneficios para contribuyentes de ingresos bajos y medios, expertos advierten que su impacto varía según la situación individual, el estado de residencia y la composición familiar.

Un elemento clave es la ampliación temporal del límite para deducir impuestos estatales y locales (SALT), que pasa de 10.000 a 40.000 dólares para contribuyentes con ingresos modestos, aunque este beneficio podría no ser adoptado inmediatamente por todos los estados, generaría diferencias entre declaraciones federales y estatales.

El debate público también se ha centrado en el costo de la reforma para las finanzas públicas. Organizaciones independientes y analistas fiscales han señalado que, pese a los mayores reembolsos, la combinación de recortes permanentes y nuevos beneficios podría aumentar el déficit federal en billones de dólares a lo largo de la próxima década, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo.

En conjunto, la nueva legislación fiscal marca uno de los cambios más importantes en la política tributaria de Estados Unidos en años recientes.

Mientras algunos ciudadanos esperan recuperar más dinero este año fiscal, otros —especialmente expertos y responsables de políticas públicas, advierten que las ventajas vienen acompañadas de desafíos estructurales que definirán el debate fiscal y económico del país en los próximos ciclos electorales y presupuestarios.