Estados Unidos

Los cambios clave que debe saber para su declaración de impuestos de 2025 en EE. UU.

La reforma tributaria aprobada en 2025 extiende recortes fiscales, amplía deducciones y crea beneficios inéditos que podrían traducirse en reembolsos más altos para millones de estadounidenses en la próxima temporada de impuestos.

Margarita Briceño Delgado

Margarita Briceño Delgado

22 de diciembre de 2025, 6:01 p. m.
Con la reforma fiscal de 2025, contribuyentes deben revisar deducciones y créditos para preparar correctamente sus impuestos 2026.
Con la reforma fiscal de 2025, contribuyentes deben revisar deducciones y créditos para preparar correctamente sus impuestos 2026. Foto: Getty Images

En plena temporada de declaraciones fiscales, millones de contribuyentes en Estados Unidos se preparan para ver reembolsos más altos gracias a una ambiciosa reforma tributaria impulsada por el presidente Donald Trump.

La legislación, conocida popularmente como One Big Beautiful Bill Act, fue firmada como ley el 4 de julio de 2025 y introduce cambios profundos en deducciones, créditos y exenciones que afectarán la declaración de impuestos del año fiscal 2025, presentada en 2026.

Estados Unidos cancela su sistema gratuito de impuestos: el IRS cierra ‘Direct File’ y deja a millones sin opción para 2026

Deducciones ampliadas y nuevos beneficios para trabajadores y familias

La nueva normativa mantiene y extiende los recortes fiscales promulgados inicialmente en 2017, consolidando tasas y umbrales diseñados para reducir la carga tributaria de individuos y parejas.

Entre los ajustes más significativos está un aumento en la deducción estándar, que para 2025 queda fijada en 15 750 dólares para personas solteras y 31 500 dólares para parejas que declaran en conjunto, con incrementos futuros ajustados por inflación, como se refleja en el New York Post.

Además de este incremento, el presidente Trump ha promovido deducciones que eliminan los impuestos federales sobre ingresos por propinas y horas extra, hasta ciertos límites por contribuyente, lo que representa un alivio inmediato para trabajadores en sectores como servicios y hospitalidad.

La ley también incluye beneficios como deducciones por intereses de préstamos para vehículos nuevos ensamblados en EE. UU. y un crédito fiscal infantil permanente de 2 200 dólares, reforzando el apoyo fiscal a familias con dependientes.

Analistas tributarios señalan que estas medidas, si bien no alteran las tasas impositivas básicas, pueden elevar considerablemente los reembolsos netos de muchos contribuyentes al reducir la base imponible de manera más amplia que bajo la legislación anterior.

El IRS instó a los preparadores de impuestos en EE. UU. a renovar su número PTIN antes del 31 de diciembre para evitar sanciones y poder ejercer en 2026.
La nueva ley fiscal de 2025 cambia deducciones y créditos clave: así deben prepararse los estadounidenses para su declaración de impuestos 2026. Foto: Getty Images

Impacto fiscal y desafíos entre estados y contribuyentes

Aunque la reforma fiscal promete beneficios para contribuyentes de ingresos bajos y medios, expertos advierten que su impacto varía según la situación individual, el estado de residencia y la composición familiar.

Un elemento clave es la ampliación temporal del límite para deducir impuestos estatales y locales (SALT), que pasa de 10.000 a 40.000 dólares para contribuyentes con ingresos modestos, aunque este beneficio podría no ser adoptado inmediatamente por todos los estados, generaría diferencias entre declaraciones federales y estatales.

El debate público también se ha centrado en el costo de la reforma para las finanzas públicas. Organizaciones independientes y analistas fiscales han señalado que, pese a los mayores reembolsos, la combinación de recortes permanentes y nuevos beneficios podría aumentar el déficit federal en billones de dólares a lo largo de la próxima década, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad presupuestaria a largo plazo.

Temporada de impuestos 2026 en Estados Unidos: calendario fiscal para presentar documentación y realizar pagos ante el IRS

En conjunto, la nueva legislación fiscal marca uno de los cambios más importantes en la política tributaria de Estados Unidos en años recientes.

Mientras algunos ciudadanos esperan recuperar más dinero este año fiscal, otros —especialmente expertos y responsables de políticas públicas, advierten que las ventajas vienen acompañadas de desafíos estructurales que definirán el debate fiscal y económico del país en los próximos ciclos electorales y presupuestarios.

Trump logra acuerdo histórico: 14 grandes farmacéuticas aceptan bajar precios de medicamentos en EE. UU.

Trump arremete contra energías renovables: suspende permisos para proyectos eólicos por “riesgos para la seguridad nacional”

Lista de alimentos retirados de acuerdo con la FDA en medio de temporada navideña: quesos, dulces, bebidas, frutos secos y carne, entre los productos implicados

Los cambios clave que debe saber para su declaración de impuestos de 2025 en EE. UU.

Tormenta invernal amenaza los viajes de Navidad en EE. UU. y pone en alerta a millones de viajeros

Escalofriante video: en una montaña rusa, pasajeros quedan atrapados a más de 30 metros de altura durante más de media hora en Estados Unidos

Estados Unidos ofrece hasta 3.000 dólares para irse: el DHS triplica el bono de salida voluntaria

Video policial muestra intento de disparo contra un agente dentro de un Walmart en Ohio

Importante cambio para viajeros en Estados Unidos: se implementarían nuevas medidas para demostrar su salida del país

Viajar en Navidad y en fin de año con tarjeta de residencia: estos son los documentos infaltables si quiere regresar sin problemas

