Tragedia en la Armada de EE. UU.: confirman fallecimiento de cabo tras incidente en un buque

Un hombre de la Armada de Estados Unidos asignado a un buque de guerra en el Caribe cayó por la borda a principios de febrero y fue declarado muerto, informaron el jueves a través del US Naval Institute.

El infante de Marina, quien era cabo de primera clase, llamado Chukwuemeka Oforah, presuntamente cayó del “USS Iwo Jima” el 7 de febrero y fue declarado fallecido tras “una extensa operación de búsqueda y rescate, las 24 horas del día, durante 72 horas”, indicó el Cuerpo de Marines en un comunicado.

Buques de Estados Unidos en operaciones por aguas del Caribe. Foto: Tomada de redes sociales

El coronel Tom Trimble, comandante de la 22ª MEU (SOC) expresó sus condolencias: “todos estamos de luto junto a la familia Oforah (...) La pérdida del cabo segundo se siente profundamente en todo el equipo de la Marina y el Cuerpo de Marines. Será profundamente extrañado, y su servicio dedicado no será olvidado”.

Oforah es el primer miembro que ha fallecido formando parte de la Operación Southern Spear, la ofensiva más reciente de Estados Unidos para atacar embarcaciones aparentemente dedicadas al narcotráfico y hacer cumplir una cuarentena sobre petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

Precios de las entradas para el Mundial 2026 se disparan en la web de reventa dispuesta por la Fifa

Oforah se enlistó en el Cuerpo de Marines en octubre de 2023. Fue asignado al 3er Batallón, 6º Regimiento de Marines, tras finalizar la escuela de infantería, tal como lo explica la US Naval Institute. La institución está investigando las circunstancias de su muerte.

En un incidente aparte, el USS Truxton y el USNS Supply colisionaron “durante una reaprovisionamiento en alta mar” el miércoles, informó el Comando Sur (SouthCom), responsable de las fuerzas estadounidenses en Centro y Sudamérica, en un comunicado sin especificar dónde ocurrió la colisión.

“Dos miembros del personal reportaron lesiones leves y se encuentran en condición estable. Ambos barcos informaron estar navegando con seguridad. El incidente se encuentra actualmente bajo investigación”, añadió el organismo.

Buques de Estados Unidos en operaciones militares en el Caribe. Foto: Getty Images

Las operaciones de la flotilla estadounidense en el Caribe incluyeron ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al contrabando de drogas, así como la confiscación de petroleros. Estas operaciones están cobijadas por la administración Trump, que está buscando erradicar el paso de navíos ilegales por las aguas cercanas al país.

El gobierno de Donald Trump ha desplegado desde agosto de 2025 una enorme fuerza naval en el Caribe, pero las bajas estadounidenses durante sus operaciones en la región han sido poco comunes. Las cuales se intensificaron desde el 3 de enero, cuando las fuerzas estadounidenses atacaron Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados de narcotráfico en Nueva York.

*Con información de AFP.