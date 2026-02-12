Estados Unidos

Tragedia en la Armada de EE. UU.: confirman fallecimiento de cabo tras incidente en un buque

El militar de apenas 21 años fue declarado muerto tras 72 horas de búsqueda infructífera.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

Mario Alejandro Rodríguez Garzón

12 de febrero de 2026, 4:04 p. m.
Estados Unidos lamenta la pérdida de uno de sus cabos en operaciones militares en el Caribe.
Estados Unidos lamenta la pérdida de uno de sus cabos en operaciones militares en el Caribe. Foto: X: @UKR_token

Un hombre de la Armada de Estados Unidos asignado a un buque de guerra en el Caribe cayó por la borda a principios de febrero y fue declarado muerto, informaron el jueves a través del US Naval Institute.

El infante de Marina, quien era cabo de primera clase, llamado Chukwuemeka Oforah, presuntamente cayó del “USS Iwo Jima” el 7 de febrero y fue declarado fallecido tras “una extensa operación de búsqueda y rescate, las 24 horas del día, durante 72 horas”, indicó el Cuerpo de Marines en un comunicado.

Comenzó oficialmente el despliegue de buques de guerra por parte de los Estados Unidos rumbo a distintos puntos del mar Caribe.
Buques de Estados Unidos en operaciones por aguas del Caribe. Foto: Tomada de redes sociales

El coronel Tom Trimble, comandante de la 22ª MEU (SOC) expresó sus condolencias: “todos estamos de luto junto a la familia Oforah (...) La pérdida del cabo segundo se siente profundamente en todo el equipo de la Marina y el Cuerpo de Marines. Será profundamente extrañado, y su servicio dedicado no será olvidado”.

Oforah es el primer miembro que ha fallecido formando parte de la Operación Southern Spear, la ofensiva más reciente de Estados Unidos para atacar embarcaciones aparentemente dedicadas al narcotráfico y hacer cumplir una cuarentena sobre petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela.

Estados Unidos

Estos son los documentos que necesita en Nueva York para inscribir a su hijo en 3‑K o Pre‑K en 2026: hay plazo hasta fin de mes

Estados Unidos

Precios de las entradas para el Mundial 2026 se disparan en la web de reventa dispuesta por la Fifa

Estados Unidos

Donald Trump convocó una cumbre presidencial en Miami para el 7 de marzo con líderes de América Latina

Estados Unidos

¿Quiénes pueden volver a EE. UU. tras ser deportados y cómo hacerlo legalmente?

Estados Unidos

Persona es detenida por el presunto secuestro de la madre de reconocida presentadora estadounidense

Estados Unidos

Padres que deben manutención podrían perder su pasaporte: la medida que divide a EE. UU.

Estados Unidos

Florida confirma la primera ejecución del año: el estado lideró las penas de muerte en 2025

Mundo

Donald Trump dice que la relación de EE. UU. con Venezuela es “extraordinaria” y llena de elogios a Delcy Rodríguez

Mundo

Tom Homan, zar de la frontera de la Casa Blanca, anuncia el fin de la ofensiva anti migratoria en Minneapolis

Mundo

Estos son los países de América Latina que están a punto de dominar la economía junto a Estados Unidos, China y Rusia

Precios de las entradas para el Mundial 2026 se disparan en la web de reventa dispuesta por la Fifa

Oforah se enlistó en el Cuerpo de Marines en octubre de 2023. Fue asignado al 3er Batallón, 6º Regimiento de Marines, tras finalizar la escuela de infantería, tal como lo explica la US Naval Institute. La institución está investigando las circunstancias de su muerte.

En un incidente aparte, el USS Truxton y el USNS Supply colisionaron “durante una reaprovisionamiento en alta mar” el miércoles, informó el Comando Sur (SouthCom), responsable de las fuerzas estadounidenses en Centro y Sudamérica, en un comunicado sin especificar dónde ocurrió la colisión.

“Dos miembros del personal reportaron lesiones leves y se encuentran en condición estable. Ambos barcos informaron estar navegando con seguridad. El incidente se encuentra actualmente bajo investigación”, añadió el organismo.

Destructor de misiles guiados USS Jason Dunham
Buques de Estados Unidos en operaciones militares en el Caribe. Foto: Getty Images

Las operaciones de la flotilla estadounidense en el Caribe incluyeron ataques contra embarcaciones presuntamente dedicadas al contrabando de drogas, así como la confiscación de petroleros. Estas operaciones están cobijadas por la administración Trump, que está buscando erradicar el paso de navíos ilegales por las aguas cercanas al país.

El gobierno de Donald Trump ha desplegado desde agosto de 2025 una enorme fuerza naval en el Caribe, pero las bajas estadounidenses durante sus operaciones en la región han sido poco comunes. Las cuales se intensificaron desde el 3 de enero, cuando las fuerzas estadounidenses atacaron Venezuela para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, acusados de narcotráfico en Nueva York.

*Con información de AFP.

Más de Estados Unidos

Venezuela le pidió a Estados Unidos dejar de realizar este tipo de acciones.

Tragedia en la Armada de EE. UU.: confirman fallecimiento de cabo tras incidente en un buque

El Departamento de Educación y Cuidado Temprano de Nuevo México coordina la implementación del programa que elimina por completo las tarifas para los padres.

Estos son los documentos que necesita en Nueva York para inscribir a su hijo en 3‑K o Pre‑K en 2026: hay plazo hasta fin de mes

Copa del Mundial 2026

Precios de las entradas para el Mundial 2026 se disparan en la web de reventa dispuesta por la Fifa

Presidente de EE. UU., Donald Trump.

Donald Trump convocó una cumbre presidencial en Miami para el 7 de marzo con líderes de América Latina

Agentes federales refuerzan la seguridad en Washington horas después del tiroteo que detonó la nueva ola de restricciones migratorias ordenadas por la administración Trump.

¿Quiénes pueden volver a EE. UU. tras ser deportados y cómo hacerlo legalmente?

Nancy y Savannah Guthrie

Persona es detenida por el presunto secuestro de la madre de reconocida presentadora estadounidense

El Departamento de Estado de EE. UU. planea usar datos federales para identificar a padres con deudas elevadas de manutención infantil.

Padres que deben manutención podrían perder su pasaporte: la medida que divide a EE. UU.

Luego de 29 años de permanecer en el llamado “corredor de la muerte”, Dillbeck, será ejecutado, pese a que en varias ocasiones interpuso recursos para evitar la inyección letal.

Florida confirma la primera ejecución del año: el estado lideró las penas de muerte en 2025

x

Nueva York registró 18 muertes en medio de temperaturas históricas durante el invierno en EE. UU.

Para Hawking, la falta de alineación entre instrucciones y acciones podría desencadenar consecuencias inesperadas.

Jóvenes podrán ganar miles de dólares en nuevo desafío de inteligencia artificial impulsado por el Gobierno

Noticias Destacadas