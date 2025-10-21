Suscribirse

Estados Unidos

Trump asegura que EE. UU. le debe millones de dólares por las investigaciones penales en su contra

El presidente ha defendido que es víctima de una “cacería de brujas”, como él lo define, por los demócratas que lo han penalizado por varios cargos federales.

Redacción Mundo
22 de octubre de 2025, 3:44 a. m.
La invasión terrestre de Venezuela por parte del Gobierno Trump tiene pocas posibilidades por su alto costo político y económico.
Presidente de EE. UU., Donald Trump. | Foto: AP

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que el Departamento de Justicia probablemente le debía indemnizaciones, tras un informe que indica que está buscando millones de dólares en compensación por investigaciones pasadas.

The New York Times reportó que abogados de Trump presentaron una demanda ante el Departamento de Justicia por unos 230 millones de dólares en compensación por investigaciones federales en su contra antes de ser elegido presidente por segunda vez.

“Probablemente me deben muchísimo dinero. Si recibo dinero de nuestro país, haré algo bueno con él, como donarlo a la caridad o dárselo a la Casa Blanca”, dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval.

Los abogados demandaron al Departamento de Justicia por millones de dólares. | Foto: adobestock

“Esa decisión tendría que pasar por mi escritorio. Y es muy extraño tomar una decisión en la que me pago a mí mismo... Pero fui muy perjudicado”.

Dijo que “podría ser” el caso de que su equipo legal hubiera presentado una reclamación de compensación. “No sé cuáles son las cifras, ni siquiera hablo con ellos sobre eso”, aseguró.

Contexto: Trump arremete contra el juez colombiano Juan Merchán y amenaza: “Pagará un precio muy alto por sus acciones”

Un portavoz del equipo legal de Trump no confirmó directamente la historia del Times, pero le dijo a la AFP que el presidente “continúa luchando contra todas las cacerías de brujas lideradas por los demócratas”.

Trump ha lanzado una serie de demandas legales contra empresas de comunicación y otras organizaciones a las que acusa de tener prejuicios en su contra. En algunos casos ha ganado grandes sumas de dinero.

Donald Trump, dolar reserva Federal
Donald Trump anunció que podría usar el dinero para la caridad. | Foto: SEMANA

Pero una situación en la que un presidente de Estados Unidos busque compensación del mismo gobierno que lidera “no tiene comparación en la historia estadounidense”, dijo el Times, agregando que el caso tiene grandes conflictos éticos.

Contexto: Exdirector del FBI desafía a Trump: alega “venganza personal” y busca anular su juicio

Uno de los exabogados de Trump es Todd Blanche, que ahora es fiscal general adjunto del Departamento de Justicia.

Blanche se negó a comentar sobre el estado de la demanda, pero rechazó afirmaciones de un conflicto de interés.

La actriz Stormy Daniels en un evento en Berlín el 11 de octubre del 2018. (Foto AP /Markus Schreiber)
El presidente fue juzgado por el pago de dinero para comprar el silencio de la exactriz prono Stormy Daniels. | Foto: AP

“En cualquier circunstancia, todos los funcionarios del Departamento de Justicia siguen la orientación de funcionarios de ética profesional”, dijo el portavoz del departamento, Chad Gilmartin, en un comunicado a la AFP.

Trump enfrentó una serie de investigaciones federales después de su primera presidencia por mal manejo de material clasificado e intentos de anular la elección presidencial de 2020. Las investigaciones fueron cerradas cuando ganó las elecciones el año pasado.

El republicano fue condenado por 34 delitos relacionados con pagos de dinero para silenciar a una estrella porno en un caso en el estado de Nueva York.

Con información de AFP.



