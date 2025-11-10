Suscribirse

Estados Unidos

Trump le daría 2.000 dólares a millones de ciudadanos que no posean altos ingresos. ¿De qué se trata?

Los dividendos vendrían de los aranceles impuestos a la mayoría de países a nivel mundial.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Mundo
10 de noviembre de 2025, 9:07 p. m.
Donald Trump Arenceles
Trump le daría 2.000 dólares a millones de personas como resultado de lo recaudado a través de los aranceles. | Foto: Adobe Stock / AP

El presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump, anunció una tentativa remuneración para los estadounidenses en compensación por los aranceles impuestos a la mayoría de país del mundo por parte de la actual administración.

Contexto: ¿Freno de mano al incremento de aranceles por parte del presidente Trump? La Corte Suprema de EE. UU. alista pronunciamiento

A través de la red Truth Social, Trump publicó el domingo 9 de noviembre que a EE. UU. están ingresando “billones de dólares y pronto empezará a reducir nuestra enorme deuda”.

se pagará a todos un dividendo de al menos 2.000 dólares por persona (¡excluidas las rentas altas!)”, afirmó el mandatario.

¿Cómo se pagaría el valor?

Scott Bessent, el secretario del Tesoro, declaró en ABC News que el gobierno federale estaba estudiando recortes fiscales, pero reconoció que no había hablado con Trump sobre el dividendo propuesto.

Scott Bessent futuro secretario del Tesoro.
El secretario del Tesoro ha respaldado la política fiscal de Trump | Foto: AFP

Apuntó opciones como eliminar impuestos a las propinas, las horas extra o la Seguridad Social, o incluso introducir la deducción de los intereses de los préstamos para la compra de vehículos como algunas formas para llevar acabo el pago descrito.

Con unos 340 millones de habitantes en Estados Unidos, y alrededor del 19 % de ellos en hogares de renta alta, según el Pew Research Center, aproximadamente un 80 % de los estadounidenses podría optar a ese dividendo, reporta Euronews.

Contexto: Donald Trump anuncia aumento del 10 % de aranceles a Canadá: “Debido a su grave tergiversación”

El plan costaría al presupuesto federal, aún pendiente de aprobación por la falta de acuerdo entre demócratas y republicanos, cientos de miles de millones de dólares en 2026.

Estados Unidos impone aranceles y sus principales cadenas suspenden compras textiles a India
Los aranceles han causado la renegociación de varios tratados comerciales entre empresa. | Foto: Getty Images

El Comité por un Presupuesto Federal Responsable de Estados Unidos informó que los derechos de aduana recaudados en el ejercicio fiscal de 2025 rondaron los 195.000 millones de dólares, lo que supone un aumento de 118.000 millones de dólares, un 150 % más que el año anterior.

La continuación de los aranceles está en incógnita

La Corte Suprema de Estados Unidos y el Congreso han puesto en duda la legitimidad de Trump para imponer aranceles a discreción de su administración.

Aranceles serán utilizados para el programa WIC
Los aranceles han sido aceptados por cas todos los países en cuestión. | Foto: Getty Images

Algunos tribunales menores han declarado que Trump se excedió en sus funciones, pero el republicano ha insistido en que tiene la facultad de hacerlo por cuestiones de seguridad nacional.

Estos gravámenes se han aplicado a múltiples sectores y han sido uno de los pilares de la política exterior de Trump.

Sin embargo, algunas industrias productivas han mostrado su descontento ya que estas medidas han afectado su rendimiento financiero.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Anuncian millonaria recompensa por información del atentado al gobernador de Arauca, Renson Martínez

2. Andrea Serna se destapó tras la expulsión de Katiuska del ‘Desafío Siglo XXI’: “Qué duro”

3. Sofía Vergara causó sensación al posar junto a su hermana Sandra: estas son las imágenes que generaron reacciones

4. Horóscopo semanal del 10 al 14 de noviembre: predicciones para todos los signos

5. Niña colombiana de 3 años muere en el Caribe durante “migración inversa” hacia Sudamérica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosArancelesDólares

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.